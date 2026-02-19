Sin límites. Solo estilo, técnica y creatividad llevados al máximo. Así regresa la competición que ha marcado generaciones y que vuelve a situar el breaking en el centro del escenario: la23ª edición de Red Bull BC One, donde cada movimiento puede cambiarlo todo y solo los mejores lograrán llegar hasta la cima. El próximo 15 de marzo, el telón del Teatro Magno de Madrid se abrirá para acoger la Final Nacional. Un espacio emblemático de la ciudad, símbolo de su patrimonio cultural, que será tomado por la energía del cypher. Porque el breaking nació en la calle, pero hoy escribe su historia en algunos de los escenarios más importantes del mundo.

16 B-BOYS Y 8 B-GIRLS: UNO CONTRA UNO

La ruta hacia el título comienza el 14 de marzo con la fase de filtros en la Escuela Élite. De entre más de 300 candidatos y candidatas, solo 16 B-Boys y 8 B-Girls subirán al escenario de la Final Nacional de Red Bull BC One el 15 de marzo. Frente a frente, sin crews y sin atajos, la clasificatoria vuelve a lo esencial: batallas uno contra uno donde cada ronda exige musicalidad, carácter, técnica y creatividad. El ritmo del cypher lo marcará DJ Ros, con B-Boy Artis como host de una cita donde todo puede cambiar en un solo round. Mientras, un jurado internacional, compuesto por B-Girl Ramona, y los B-Boys Mennohy Chakal, decidirá quiénes consiguen avanzar.