IQOS, el dispositivo de calentamiento de tabaco líder en el mundo, ha anunciado una colaboración global con el icónico festival de música ZAMNA como parte de la plataforma IQOS Curious X. Esta alianza marca un nuevo capítulo en la creación de experiencias inesperadas en las que música e innovación convergen.

IQOS Curious X y ZAMNA unen fuerzas para impulsar un cambio positivo en la forma de vivir los festivales de música, estableciendo un nuevo estándar: un compromiso compartido por fomentar una cultura sin humo donde la ciencia se encuentra con el sonido y la innovación amplifica la inmersión.

Al convertir los eventos globales de ZAMNA en espacios libres de humo, ceniza y olor a cigarrillo, se crean entornos alineados con las expectativas de los consumidores adultos actuales.

“IQOS Curious X y ZAMNA no son solo colaboradores, sino coarquitectos de un nuevo tipo de experiencia en festivales de música. A través de un formato inédito, invitamos a los usuarios adultos de nicotina —y a quienes se preocupan por ellos— a conectar, explorar y traspasar los límites de la innovación y la elección positiva”, señaló Oggie Kapetanovic, Presidente de Heat-not-Burn en PMI.

La colaboración se ha presentado oficialmente en Ciudad de México, dando inicio a una serie de eventos que se celebrarán en distintos puntos del mundo a partir de 2026.

“IQOS Curious X y ZAMNA están creando espacios donde los consumidores adultos pueden experimentar el futuro de los festivales sin humo, beat-after-beat. Somos un escenario con visión de futuro que apuesta por ofrecer experiencias inesperadas, por lo que, ¿qué mejor socio que IQOS Curious X? Estamos orgullosos de esta colaboración y emocionados por todo lo que lograremos juntos”, afirmó Diego Toquero, Director Global de Partnerships de ZAMNA.

ZAMNA ha elevado el listón del entretenimiento con experiencias musicales inmersivas, mientras que IQOS ha desafiado el status quo creando alternativas innovadoras y mejores que el cigarrillo.

“Con esta alianza hacemos un llamamiento a los más de mil millones de fumadores en todo el mundo para que se unan a la gran comunidad de más de 41 millones de adultos que ya han decidido dejar atrás los cigarrillos y pasarse a los productos sin humo de PMI”, concluyó Oggie Kapetanovic.