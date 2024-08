En sus rimas encuentras la huella de Madrid y también de una pequeña localidad ubicada al norte de África, con las que imprime su sello musical propio. Y no lo hace sola: la comunidad artística “Free sis Mafia” la ampara. Un grupo de chicas jóvenes con las que participa en proyectos y eventos para levantar la voz de la feminidad antisistema que tanto nos recuerda a Gata Cattana.

Huda es la rapera que tienes que conocer si quieres estar al día de la nueva escena del hiphop madrileño y no quedarte atrás. Más allá del círculo de gente sesuda que está al tanto de las últimas tendencias musicales, si quieres escuchar algo que interpele a nuestra juventud precaria y al desahogo como forma de poesía, su voz te va a llegar directa al corazón.

Huda actuó en el Festival Kalorama en Madrid el pasado julio y también en el Museo Reina Sofía con Radio 3 por el Día Internacional de los Museos. Poco a poco va abriéndose paso en nuestra escena nacional.

Después de empezar con temas como Yo no me callo, en los que nos traía rimas como: “Me he entera’o de que tu amigo ha viola’o //// Y tú calla’o, subiendo fotitos porque estás pega’o” ahora ha sacado un nuevo disco llamado Jamila, el nombre de su madre a quien de esta forma homenajea y que tiene en el centro el camino de la sanación.