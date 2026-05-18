El resto de conciertos serán de varios de los artistas alternativos más en boga. Uno de ellos son Paco te quiero, que llegarán a Siroco este sábado con todas las entradas vendidas, y donde presentarán su estimulante álbum de debut.

Por allí tendremos artistas internacionales como los canadienses Holy Fuck, que estarán presentando su flamante “Event Beat” en una sala El Sol para la que no quedan entradas este jueves. La otra visita internacional es la del dúo estadounidense Packaging, que presentarán en Hangar 48 este sábado , su homónimo debut, a tientras entre el kraut y el post-punk.

También tendremos la presentación de “Voy a pensar en ti”, el EP que une a los gallegos Mundo Prestigio y mariagrep, que estarán este viernes en la Sala B; o el nuevo álbum del vasco-argentino BARIRI, que llegará a la sala El Sol repasando sus dos discos, a puro hit este sábado.

El rock pesado vendrá de la mano de artistas como las argentinas Fin del Mundo, que llegarán a Copérnico este jueves; o como Salvana, fuzzphere y GYOZA, que estarán tocando los primeros dos en la Wurlitzer Ballroom y los otros en Hangar 48.

Mientras tanto, el groove del nuevo pop lo portarán los catalanes Ciutat, que estarán este jueves en la sala Shoko; y también el jueves tendremos el indie-folk alternativo de la cantautora Lina de Sol, que estará en Siroco.

Jueves 21 de mayo: Fin del Mundo @ Copérnico [entradas]

Jueves 21 de mayo: Ciutat @ Shoko [entradas]

Jueves 21 de mayo: Holy Fuck @ El Sol [SOLD OUT]

Jueves 21 de mayo: Lina de Sol @ Siroco [entradas]

Jueves 21 de mayo: NAZZZ + Guilherme Zapata @ Vesta [entradas]

Viernes 22 de mayo: mariagrep & Mundo Prestigio @ Sala B [entradas]

Viernes 22 de mayo: GYOZA @ Hangar 48 [entradas]

Viernes 22 de mayo: Salvana + fuzzphere @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Sábado 23 de mayo: BARIRI @ El Sol [entradas]

Sábado 23 de mayo: Paco te quiero @ Siroco [SOLD OUT]

Sábado 23 de mayo: Packaging @ Hangar 48 [entradas]Jueves 28 de mayo: ataquemos @ Clamores [entradas]

Jueves 28 de mayo: Ashleys + porfa @ Hangar 48 [entradas]

Jueves 28 de mayo: Penélope @ Vesta [entradas]

Viernes 29 de mayo: Jordi Ganchitos @ Sala B [entradas]

Viernes 29 de mayo: CURRO @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 30 de mayo: PANAM @ Vesta [entradas]

Jueves 4 de junio: Calequi y Las Panteras @ BUT [entradas]

Jueves 4 de junio: Boom Boom Kid @ El Sol [entradas]

Jueves 4 de junio: Inés de Lis @ Vesta [entradas]

Jueves 4 de junio: bicicleta @ Café La Palma [entradas]

Viernes 5 de junio: Bestia Bebé @ Sala Mon Live [entradas]

Viernes 5 de junio: Weak @ Siroco [entradas]

Viernes 5 de junio: Chancha Vía Circuito b2b El Búho + PANASOMA @ Shoko [entradas]

Viernes 5 de junio: Narco @ La Riviera [entradas]

Viernes 5 de junio: Estrogenuinas @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 5 de junio: ALEXABRIL @ El Intruso [entradas]

Sábado 6 de junio: Alberto & García @ Clamores [entradas]

Sábado 6 de junio: BASURA + Los Blody @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Lunes 8 de junio: Black Country, New Road @ La Riviera [entradas]

Jueves 11 de junio: La Fúmiga @ La Riviera [entradas]

Jueves 11 de junio: Kokoshca @ Copérnico [entradas]

Jueves 11 de junio: Buscabulla @ Sala Mon [entradas]

Jueves 11 de junio: Los Mejillones Tigre @ Hangar 48 [entradas]

Jueves 11 de junio: Nortec: Bostich + Fussible @ Sala Villanos [entradas]

Viernes 12 de junio: Tatsuya Yoshida x Risa Takeda @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 12 de junio: arrecí0 @ Clamores [entradas]

Viernes 12 de junio: Teo Planell @ El Sol [entradas]

Viernes 12 de junio: The Rapants @ Sala BUT [entradas]

Viernes 12 de junio: Orina @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Sábado 13 de junio: ORTIGA @ Sala BUT [entradas]

Sábado 13 de junio: Nadadora @ Copérnico [entradas]

Sábado 13 de junio: El Remolón & Brawlio + MIEL @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 13 de junio: Junio + Galgo Diamante + mi amigo mac @ Siroco [entradas]

Jueves 18 de junio: Palestinian Sound Archive @ Clamores [entradas]

Jueves 18 de junio: Juana Everett @ Sala Vesta [entradas]

Jueves 18 de junio: Zuaraz @ Sala Villanos [entradas]

Jueves 18 de junio: Garbí + Joaquín Fénix @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 19 de junio: Atención Tsunami + Elena Carat @ Sala B [entradas]

Viernes 19 de junio: Las Bajas Pasiones @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 19 de junio: Tatuaje + Santa Rita @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 19 de junio: Micah P. Hinson @ Copérnico [entradas]

Sábado 20 de junio: shego @ BUT [SOLD OUT]

Sábado 20 de junio: Marina Domínguez @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 20 de junio: Mohama Saz @ El Sol [entradas]