Después de conquistar Love the 90’s y el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), la Heineken® House afronta su última parada del verano en Arenal Sound, uno de los festivales más multitudinarios del país. Del 30 de julio al 2 de agosto, Heineken® volverá a hacer de la música un punto de encuentro para crear nuevas conexiones y amistades gracias a “ Donde hay fans, hay más amigos ”, su plataforma global que celebra cómo las pasiones compartidas unen a las personas.

La música forma parte del ADN de Heineken® desde hace años. A través del patrocinio de algunos de los festivales y eventos más relevantes del panorama nacional e internacional, la marca impulsa experiencias que trascienden los conciertos, creando espacios donde los asistentes pueden conectar entre sí y vivir la música de una forma más auténtica y memorable.

La Heineken® House es la máxima expresión de esa filosofía. Más que un espacio dentro del festival es un punto de encuentro pensado para que quienes comparten una misma pasión puedan conectar y seguir disfrutándola juntos entre concierto y concierto. Un lugar donde la música continúa sonando, las conversaciones empiezan de forma espontánea y los fans acaban convirtiéndose en amigos.

Durante los cuatro días de festival, los asistentes podrán disfrutar de los talleres de customización liderados por Mery Olivares, que se celebrarán diariamente de 18:30 a 20:30 horas. Allí podrán personalizar camisetas y gorras con parches, pines y elementos inspirados en la cultura musical para llevarse un recuerdo único de esta edición.

Cuando caiga el sol, la Heineken® House volverá a transformarse en uno de los espacios más animados del festival. Kara abrirá cada tarde la programación musical de 20:00 a 22:00 horas. El relevo lo tomarán Bego Martín los días 30 y 31 de julio y Gondelore el 1 y 2 de agosto, con sesiones de 22:00 a 23:30 horas. El cierre de cada jornada correrá a cargo de Javi Dichas, que pondrá el broche final a la programación musical de 23:30 a 01:00 horas. Todo ello acompañado de una Heineken® bien fría y las ya icónicas espumas de sabores de Heineken® Studio, completando una experiencia pensada para disfrutar del festival mucho más allá de los escenarios.

Consolidado como uno de los festivales más multitudinarios de España, Arenal Sound volverá a reunir este verano a decenas de miles de asistentes en las playas de Burriana con un cartel que combina grandes nombres internacionales y algunos de los artistas más destacados del panorama nacional. Figuras como Myke Towers, María Becerra, Dimitri Vegas, W&W, Ana Mena, Omar Montes, JC Reyes, RVFV, Juan Magán, Cali y El Dandee, Nil Moliner, Álvaro de Luna, Walls, Pignoise, Íñigo Quintero o Leire Martínez, entre muchos otros, convertirán esta edición en una de las grandes citas musicales del verano.

Con esta última parada, Heineken® pondrá el broche final a una gira festivalera que durante todo el verano habrá acercado la Heineken® House a miles de asistentes en algunos de los festivales más destacados del país. Una iniciativa que reafirma la apuesta de la marca por la música como uno de sus grandes territorios de patrocinio y demuestra que las mejores experiencias nacen cuando las personas comparten una misma pasión. Porque, al final, donde hay fans, hay más amigos.