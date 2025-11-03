El Parc del Fòrum volvió a vibrar anoche con la energía más oscura, divertida y multitudinaria del calendario electrónico. Halloween Takeover Barcelona colgó el cartel de sold out con 30.000 asistentes, convirtiendo su primera edición en un éxito rotundo que marcará un antes y un después en la historia de la noche de Todos los Santos en la ciudad. Durante doce horas, el público se dejó llevar entre cuatro escenarios y más de 35 artistas en un universo que combinó terror, fantasía y techno a partes iguales. El festival fue un auténtico caramelo del “truco o trato”, donde miles de disfraces y máscaras dieron vida a un aquelarre colectivo que unió música, arte y locura festiva. La colaboración entre elrow, Brunch Electronik y Loud-Contact superó todas las expectativas, uniendo la magia visual y teatral de elrow, la conciencia sostenible y comunitaria de Brunch y la experiencia en grandes producciones de Loud-Contact, Halloween Takeover ofreció una propuesta artística y técnica de primer nivel.

Un infierno de placer electrónico

En los escenarios se vivieron momentos memorables con Andrés Campo, Fatima Hajji, Nico Moreno, Miss Monique, Luciano o Maceo Plex, que pusieron banda sonora a una jornada que mezcló lo melódico con lo más oscuro del techno. Uno de los instantes más inesperados del evento llegó de la mano de Industry City. Con sus característicos contenedores, trasladados desde el desierto de Monegros, transformaron el espacio en una experiencia compartida que evocaba el espíritu de una rave colectiva. Los cierres fueron puro clímax: Marco Faraone puso el broche final en el escenario de elrow, Mathame hizo lo propio en Brunch Electronik, Nico Moreno arrasó en Industry City, mientras que el b2b de Adiel y Quest desató la locura en Loud-Contact. “Nunca había vivido algo así en Barcelona. Era como estar dentro de una película de terror mezclada con una rave gigante. Cada rincón tenía algo que te dejaba con la boca abierta: las criaturas, la música, los disfraces de la gente...fue una locura total”, comentaba una asistente todavía emocionada al salir del recinto.

Un fenómeno internacional con impacto local