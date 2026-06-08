Festival•B completa el cartel de su duodécima edición con la incorporación de Guitarricadelafuente, Natalia Lacunza y Raly. Las tres nuevas confirmaciones se suman a los nombres ya anunciados y cierran una programación que vuelve a reunir algunas de las propuestas más destacadas de la música alternativa, urbana y emergente de la escena estatal. La duodécima edición del festival se celebrará los días 17, 18 y 19 de septiembre en el Parc del Fòrum de Barcelona, consolidando su crecimiento con una jornada inaugural el jueves y reforzando una propuesta artística que apuesta por la diversidad estilística, el descubrimiento de nuevos talentos y los artistas que están definiendo el presente de la música. Entre las nuevas incorporaciones destaca Guitarricadelafuente, una de las voces más singulares de la música española contemporánea. El artista castellonense presentará en directo las canciones de Spanish Leather (2025), un trabajo que profundiza en su particular fusión entre tradición, pop y electrónica. Con una trayectoria marcada por temas como Full Time Papi, BABIECA! o Port Pelegrí, se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de su generación gracias a una propuesta que conecta el folclore con una mirada profundamente contemporánea.

También se incorpora Natalia Lacunza, una de las figuras más reconocidas del nuevo pop estatal. La cantante navarra llegará a Festival•B para presentar N2STAL5IA (2025), un trabajo que amplía su universo sonoro a través de una combinación de pop, electrónica e influencias R&B. Con una propuesta marcada por la sensibilidad, la experimentación y una gran capacidad para conectar con el público, Lacunza se ha convertido en una de las artistas más destacadas de su generación. Completa esta última tanda de confirmaciones Raly, una de las nuevas voces emergentes de la escena urbana catalana. Originario de Igualada, el artista presentará A0 (2026), un nuevo trabajo que amplía su propuesta musical incorporando nuevas texturas electrónicas y una narrativa personal que transita entre la vulnerabilidad, la ambición y la construcción de la identidad. Con estas incorporaciones, Festival•B completa una edición encabezada por algunos de los nombres más destacados de la escena actual, como Rusowsky, Yung Beef, La Plazuela, Mushka, Maria Arnal, Cupido, Jimena Amarillo, Juicy Bae o Leïti. La programación se completa con Akriila, Alosa, Ángeles Toledano, Azombike, Biznaga, C. Marí, Claudio Montana, D. Valentino, Gavina.mp3, Ladiferencia2006, La Élite, Las Petunias, L0rna, Mala Gestión, Meritxell de Soto b2b Merca Bae, Mvrk, pablopablo, Rebe, Sanguijuelas del Guadiana, Stereo Madness, Tarchi, TRISTÁN!, ultralone, Xiyo y Fernandezz y 8belial. Una combinación de nombres consolidados y nuevas voces que refleja la diversidad y el buen momento creativo que vive actualmente la escena musical.