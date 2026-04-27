Hay dos tipos de personas: las que aprovechan el puente para descansar... y las que se van al Oasis Weekend a olvidarse de lo que significa dormir. Si eres de las segundas, enhorabuena: este finde tienes plan.
Del 30 de abril al 3 de mayo, un resort entero en primera línea de playa se convierte en un festival non-stop donde la única norma es clara: aquí no vienes a relajarte. Vienes a liarla (bien).
Oasis Weekend no es el típico festival de “me planto delante del escenario y ya”. Aquí el mood es otro: piscina, cóctel en mano y música non-stop. Todo pasa dentro del mismo sitio, es como si metieras un viaje de fin de curso, un festival y unas vacaciones en la misma coctelera... y lo agitaras fuerte.
36 horas de barra libre (sí, has leído bien)
Si te estás preguntando si esto es real: sí. El evento incluye hasta 36 horas de barra libre en total y comida durante gran parte del día.
Traducción: aquí el mayor reto no es elegir outfit, es sobrevivir al ritmo. Olvídate de spa, yoga al amanecer o música chill. Oasis Weekend va justo en dirección contraria. Con artistas como Juan Magán, Pignoise o La La Love You, la banda sonora del finde está bastante clara: no vas a parar.
En resumen: no es un festival, es un estado mental
Una experiencia intensa, cerrada y sin pausas. Así que si este finde desapareces, no contestas mensajes y vuelves el lunes siendo otra persona... ya sabemos dónde has estado.