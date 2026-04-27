Hay dos tipos de personas: las que aprovechan el puente para descansar... y las que se van al Oasis Weekend a olvidarse de lo que significa dormir. Si eres de las segundas, enhorabuena: este finde tienes plan.

Del 30 de abril al 3 de mayo, un resort entero en primera línea de playa se convierte en un festival non-stop donde la única norma es clara: aquí no vienes a relajarte. Vienes a liarla (bien).

Oasis Weekend no es el típico festival de “me planto delante del escenario y ya”. Aquí el mood es otro: piscina, cóctel en mano y música non-stop. Todo pasa dentro del mismo sitio, es como si metieras un viaje de fin de curso, un festival y unas vacaciones en la misma coctelera... y lo agitaras fuerte.