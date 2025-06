Violeta Isabel Hódar Feixas, para ti y para mí simplemente Violeta, se ha pasado media vida entre partituras y lecciones de solfeo en el Conservatorio Profesional de Música de Motril. Allí perfeccionó sobre todo el manejo del clarinete, pero también el canto, el baile, el ballet y el flamenco. Una enseñanza que, nos confiesa, “me ha servido en la manera que tengo hoy de hacer y de entender la música”.

Pero lo que hace tan especial el sonido de Violeta es que combina esa solidez musical con su street knowledge y con todo lo que extrae del arte que le rodea. Ella misma nos lo explica: “Disfruto del arte en general: de la pintura, de la escultura, de la poesía, de la música... Me inspiran. Cuando creo algo artístico me sale solo tirar de todas esas otras fuentes que me hacen aprender”.

No es casualidad que este primer álbum, VIOLETA, funcione como una especie de extensión de lo que ocurre dentro de La Traviata. Aquí la artista granadina le da la posibilidad a Violetta Valèry, la cortesana parisina que protagoniza la ópera de Verdi y la novela de Alexandre Dumas en la que se inspira, de cantar muchas de las cosas que no pudo cantar. Está chetadísima. Una genia.