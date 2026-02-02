Hace tan solo unos años, Zeyne se graduó de la Universidad de Sussex con la intención de dedicarse a los medios de comunicación. Debido a la pandemia, y al no poder empezar su nuevo trabajo en Londres, comenzó a publicar covers en Instagram desde su casa en Amán, Jordania. Hoy en día es una de las máximas referentes de la música en árabe. Sus letras, cargadas de mensajes de protesta, esperanza e identidad, se han vuelto en himnos de resistencia actuales. Hablamos con ella en su visita a Barcelona con motivo del concierto solidario ‘ActxPalestine’.

P: ¿Quién es Zeyne y cómo describirías tu proyecto artístico a personas que no te conocen? R: Soy una artista palestino-jordana y mi proyecto artístico consiste realmente en traducir experiencias vividas en música. Compongo canciones que surgen de mi estado emocional y cultural, inspirándome en los sonidos con los que crecí y en la forma en que me expreso ahora. No intento encasillar mi música en un solo género, pero naturalmente se sitúa en algún lugar entre el R&B contemporáneo y el anti-pop. Si alguien no ha escuchado mi música antes, diría que el proyecto trata sobre la honestidad y la conexión. Explora temas como el amor, la identidad, la pertenencia y, en general, las experiencias que me han moldeado. No creo pensando en un público específico, me centro en hacer algo que me parezca auténtico y confío en que encontrará a las personas que conecten con ello. Ese es realmente el núcleo de lo que hago. P: ¿Cómo afectan a tu vida y a tu música la ocupación y el genocidio en Palestina? (En su canción «Asli Ana» habla sobre su origen y la cultura palestina). R: Para ser sincera, ha afectado a todos los aspectos de mi vida. No se puede separar lo que está sucediendo en Palestina de cómo me muevo por el mundo, cómo pienso o cómo creo, y el peso que esto supone es constante, al igual que el dolor, la ira y la impotencia. Y esto te acompaña incluso en los momentos que se supone que deberían ser normales. Musicalmente, ha hecho que la honestidad sea innegociable y más importante que nunca. Hay días en los que crear me resulta imposible y otros en los que me parece la única forma de procesar lo que está sucediendo. No intento forzar las declaraciones políticas en mi trabajo, pero tampoco intento censurar la realidad de nada de ello, porque ser una artista palestina conlleva la responsabilidad de transmitir esa verdad y no apartar la mirada de ella, incluso cuando es dolorosa, especialmente cuando es dolorosa. Lo más difícil ha sido ver cómo el sufrimiento continúa mientras el mundo sigue adelante. Esa sensación de borrado afecta a cómo te muestras como persona y como artista. Pero, al mismo tiempo, ha reforzado la importancia de seguir creando, de seguir siendo visible y de seguir contando nuestras historias de cualquier forma que podamos. Mi música no arregla lo que está pasando, pero sin duda existe junto a ello como una forma de verdad, de memoria y de negarse a mirar hacia otro lado. P: Tu canción «Kollo Lena» termina con un poema del autor palestino Mahmoud Darwish. Cuéntanos cómo surgió esta idea y qué significa para ti. R: La idea surgió de forma bastante natural mientras trabajaba en la canción. ‘Kollo Lena’ ya transmitía mucha emoción y peso, y sentí que necesitaba un final que pudiera contener todo eso sin explicarlo de forma demasiado explícita. Además, Mahmoud Darwish siempre ha sido uno de mis poetas favoritos, y sus palabras siempre han sido una parte muy importante de mi forma de entender el lenguaje, la expresión y la identidad, por lo que recurrir a su poesía me pareció algo muy instintivo. También es porque el poema ‘On This Land’ trata sobre la existencia, sobre permitir que la belleza, la vida y la humanidad existan a pesar de todo, lo que refleja la premisa de ‘Kollo Lena’, una celebración de esa misma idea. Terminar la canción con su poesía no era añadir algo extra, sino que, de hecho, sin ella se habría sentido incompleta. El poema ancla la canción y la deja asentarse donde debe.A mayor escala, también es un gesto de continuidad, porque la poesía de Darwish ha convivido con generaciones anteriores a la mía, y colocarla al final de Kollo Lena me pareció una forma de reconocer que lo que expreso no empezó conmigo y tampoco terminará conmigo. Es una forma de honrar ese linaje y dejar que la canción viva en diálogo con algo mucho más grande que ella misma.

P: ¿Cómo utilizas tu música para dar voz al pueblo palestino? R: Intento crear música que sea fiel a mis orígenes y a lo que llevo dentro, sin separar mi identidad del sonido ni filtrarla para que resulte más agradable. La experiencia palestina está presente de forma natural en mi trabajo a través del lenguaje, las referencias culturales y la verdad emocional, simplemente porque forma parte de quién soy y de cómo me muevo por el mundo. Esa experiencia se refleja en el anhelo, el dolor, el amor y la resiliencia que hay en la música. También se trata de demostrar que nuestras historias no solo existen en el ámbito de la política o la resistencia. Somos tan humanos como cualquier otra persona, con las mismas emociones, contradicciones y vidas interiores que merecen ser expresadas y comprendidas.Cuando la música traspasa nuestras propias comunidades, esa visibilidad conlleva una responsabilidad compartida. Es importante mantenerse fiel a uno mismo y con los pies en la tierra, sobre todo sabiendo que para algunos oyentes esta puede ser su primera toma de contacto con las historias palestinas más allá de los titulares. La música no puede arreglar lo que está pasando, pero puede utilizarse para afirmar la existencia conservando la memoria, comunicando la experiencia vivida y recordando a la gente que detrás de todo lo que ven hay vidas reales y una humanidad real igual a la suya. P:¿Qué otros artistas árabes o palestinos recomendarías para ayudar a amplificar las voces palestinas (autores, músicos, directores)? R: Hay tantos artistas palestinos y árabes cuyas obras merecen ser vistas, leídas y escuchadas con más atención. En literatura, escritores como Edward W. Said y Ghassan Kanafani han moldeado la forma en que muchos de nosotros entendemos la identidad, la pérdida y la resistencia palestinas. Sus obras siguen siendo dolorosamente relevantes y continúan influyendo en nuestra forma de pensar y crear hoy en día. En poesía, Mahmoud Darwish es fundamental, por supuesto, sus palabras nos dieron a muchos un lenguaje para expresar cosas que eran muy difíciles de decir en voz alta. Me encuentro volviendo a su obra a menudo e incluso remodelándola a mi manera, como se ha visto en Kollo Lena, porque sigue conteniendo mucha verdad y emoción. En el cine, directores como Annemarie Jacir, Hany Abu-Assad y Elia Suleiman cuentan historias palestinas con gran matiz y honestidad, sin reducirlos a una única narrativa. Actores como Saja Kilani y Adam Bakri también están realizando una labor muy importante al dar vida a esas historias, de una manera tan visceral que refleja nuestras experiencias en la pantalla con gran profundidad y devoción por su oficio. Musicalmente, hay una línea muy marcada entre los artistas que allanaron el camino y los que creamos ahora. Músicos como Marcel Khalife sentaron gran parte de las bases al incorporar la poesía y la política a la música de una forma muy intensa. Y luego están los artistas de mi generación, como Lina Makoul, Saint Levant y bandas como Sol Band, que expresan la identidad palestina de formas muy diferentes y personales. Amplificar las voces palestinas significa apoyar a todos aquellos que sentaron las bases y a los que siguen explorándolas y ampliándolas ahora. Se trata de reconocer que nuestra presencia en el arte no es algo reciente y que, sin duda, no termina con una sola generación. P: ¿Crees que se ha producido una gentrificación de las palabras y los sonidos árabes en la música occidental? R: Creo que realmente depende de cómo se mire. Es evidente que ahora hay más lengua y sonidos árabes en la música occidental, y eso puede provenir de muchos lugares diferentes, lo que en general es increíble, ya que nuestras voces y nuestro talento se reconocen a mayor escala. A veces se trata de un interés o una influencia genuinos, y otras veces es simplemente la forma natural en que evoluciona la música. Creo que las líneas pueden difuminarse cuando se trata de la intención. Para algunos, se trata de visibilidad e intercambio, y para otros puede parecer desconectado de la cultura en sí. No es algo claro en todos los casos. Hay una diferencia entre inspirarse en una cultura y beneficiarse de ella sin reconocer y respetar sus raíces. Pero rara vez es tan blanco o negro. Lo que importa es cuánto cuidado y conciencia se pone en ello. Cuando hay contexto, respeto y un compromiso real con la cultura, se percibe de forma muy diferente a cuando algo se utiliza únicamente para causar efecto. Es una conversación que sigue evolucionando, y creo que es importante dejar espacio para ese tipo de matices. Ver cómo la cultura árabe se convierte en parte de una conversación global es un paso importante, y muchos de nosotros estamos deseando formar parte de él, siempre y cuando se aborde con curiosidad y respeto.