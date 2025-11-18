¿Sabes de esxs DJs cuyos bajos te impactan en el esternón? ¿Esxs que te hacen parar de saltar para, solo un segundo después, volverte a lanzar por los aires? Pues BRAVA es unx de ellxs. Forjada musicalmente en el Dabadaba de Donosti, al calor de lo mejorcito de la música urbana nacional y del experimentalismo electrónico, la artista, multidisciplinar a más no poder, ha conquistado con su juego de géneros los escenarios de algunos de los festis más importantes: Coachella, Primavera Sound, Sónar, Drugstore, Le Machine du Moulin Rouge y este pasado verano el mismísimo Glastonbury. DJ y cantante, con una lírica valiente y mordaz, lo suyo es inevitablemente el éxito. Uno que va construyendo poco a poco. Performance a performance. Sesión a sesión. Melodía a melodía. Mientras tanto, en códigonuevo hemos querido indagar en todas esas cositas que le pasan a BRAVA cuando no está sobre el escenario haciendo bailar y gritar a todo el mundo. Te dejamos con su camera roll:

Hobby de infancia

De pequeña amaba coger el móvil de mis padres o el ordenador y grabarme videos haciendo playback de canciones que me gustaban. Desde pequeña me ha encantado actuar e inventarme personajes. De mafiosa, famosa, reina... Y sí, aún lo practico, ahora haciendo más de mi, y mi personaje BRAVA, aunque a veces echo de menos meterme en otros personajes que no sean yo yo yo, es muy divertido. Siempre me ha encantado performar, actuar, salir de mi realidad y hacer algo mucho más fantasioso, como en las películas.

Última captura de pantalla

a) La soyunapringada en la fuente de caca de Chicago. Este verano estuve en Chicago y no visité este monumento, por lo que me lo guardé para cuando vuelva.

b) Buscando información sobre la Agamia. Hace poco conocí a una persona ágama y me habló sobre el tema, que yo no había escuchado nunca y el otro dia busqué más info porque me aburría y empecé a pensar: me aburro quiero un tio que me haga caso jeje y luego me acordé de este concepto y busqué info pa mandarle a mi colega que le suele pasar también esto.

Ciudad favorita

Mi ciudad favorita es mi ciudad: Donosti. Tranquilidad, buenos alimentos, mar y montaña. Mi plan es comer rico y estar en la plaza tomando unos cacharros con las amigas. Y luego paseito para bajar la comida (o el pedo) por el paseo marítimo. Y si hay algún conciertillo en Daba, genial. Además todo está cerca, muy cómodo.

Último viaje

a) Belgrado - Serbia: al festival de skate y arte DIY Samit Nesvrastanih. Los jóvenes de la ciudad llevan 10 años organizándolo. Increíble, nunca he visto nada igual. DIY Par siempre. Rampas de fuego, exposiciones, conciertos, comida riquísima y sobre todo la peña de los balcanes que está todo loca, aparte de lo amorosos y cercanos que son. Tuve la suerte de que me llevarán por segundo año a pinchar para ellos, en la parte de fuera de una galería mientras los skaters saltaban rampas, muchísima energía en un callejón. Estos son los lugares donde quiero estar, a lo que aspiro: diy, gente amorosa, formatos locos y el mejor público. .

b) Este pasado agosto fui a Chicago para el Footwork Appreciation Month. El footwork es esta música y baile brutales. Uno no va sin el otro. Y me encantan. Me siento muy identificada, es muy rápido, loco y tartamudeante. Y viene de allí. Estuve 10 días y pude ir a múltiples eventos de footwork, unos más underground y otros más oficiales, clases de baile, charlas de leyendas de chicago, tiendas de discos, encuentros y conocer a la gente de ahi majísima. Un puto lujo, además me salieron un par de bolos en un festival llamado Sabor Taco y Tequila Fest. Increíble. Afortunadisima. Nunca lo olvidaré.

Última comida

Huevos rellenos que hice el otro día: estaban riquísimos, seguí la receta de Claudia Soul in the kitchen hehe. Tengo unas amigas en londres que nos juntamos y hacemos recetas españolas o cosas que no solemos comer en Londres. Hasta ahora solo hacía marineras murcianas, pero el otro día quise innovar con otro aperitivo simple, pero exquisito. Mi truco fue ponerle mostaza picante de la british, esta que te sube el picor a la nariz.

Una foto que te describa al 100%

Una obsesión actual

Me flipa echarme unas risas, y últimamente estoy viendo muchos monólogos, shows de comedia. A raíz de venir a Londres, todos los días necesito mi momento de conectar con mi tierra y reirme. Empecé a escuchar el podcast de La Ruina que me hace toda la risa, aparte de que me inspira bastante, estoy descubriendo a saco de cómicos que me hacen mucha gracia como Xavi Daura o Adri Romeo.

Mucha risa. Me flipa cómo funciona su cerebro. Quiero descubrir más de la movida ésta del stand up. También me flipa el Miguel Noguera. Le descubrí hace poco en Filmin, que tiene sus Ultrashows -su formato de show que tenéis que verlo, no sabría explicarlo-, y bua! Me parece buenísimo, cómo te hace entrar en su movida abstracta, está todo loco y también me siento muy identificada.

Una imagen que te haya inspirado