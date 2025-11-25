Una base de masa madre electrónica. Una buena salsa pop. Unos condimentos rocks. Y como toppings un buen par de personajes muy bien construidos. Esa es la receta con la que ELYELLA ha ido conquistando poco a poco la escena club y festivalera de nuestro país. De un lado ELLA. De otro MØNØ. De un lado la energía más pura. Del otro el cálculo técnico. Y como resultado un show espectacular con el que no puedes parar de moverte y de recitar sus letras. Porque no son simplemente dos DJs que quieres que pinchen en tu fiesta: son también los compositores de hitazos como Magic, Todo lo que importa, La Historia Interminable o la ya ultraviral Que nada nos pare.

Y ahora vuelven a la carga. Y si en Dreamers, su primer disco, colaboraban artistas tipo Zahara o Dorian, en este nuevo, Lo más importante, aparecen nombres como Love of Lesbian, Lori Meyers o Kaia Lana. Nosotras hemos podido oírlo en bucle desde hace unos días y de verdad que es otro salto más hacia esa música vitalista que mola ponerse nada más salir de casa hacia la uni o hacia la oficina. Un sonido que te eleva el ánimo. Un álbum que es refugio para las mañanas tontas en las que no levantas cabeza. Aprovechando el hype, y nuestro idilio con el disco, hemos querido adentrarnos en el carrete de fotos de ELLA para ver que esconde por ahí. No te lo pierdas:

Hobby de infancia

Jugaba a baloncesto. Me gustaba, pero no podría decir que fuera mi hobby. Sobre todo lo que hacía mucho era bailar. Me ponía una falda larga con vuelo y a fluir. Soy de una ciudad pequeña de La Rioja y ahí no había muchas clases de baile pero las que había, por ahí pasaba: clases de jota riojana, de sevillanas.. Podríamos decir que todavía lo practico y sigo sin método.

Última captura de pantalla

Mensaje de wegow. Creo que no hace falta contar mucho: todo el mundo sabe lo que pasó con wegow y en ello estamos.

Plan en tu ciudad fav

No tengo ciudad favorita. Me encanta viajar, así que siempre intento hacerlo a ciudades diferentes que no conozco. Pero sí hay una que es muy especial para mí y en la que viví un año: París. Esta es una foto mía allí hace casi diez años.

Último viaje

Edimburgo para ver a Oasis. Escapada de 2 días para ver el concierto y visitar la mítica calle de la escena de arranque de la peli de Trainspotting donde Ewan McGregor sale corriendo, lo que por supuesto reprodujimos o lo intentamos jajaja.

Última comida

No tengo muchas fotos de comida, pero esta es especial porque es una tarta de queso que me trajo mi madre desde La Rioja para celebrar la salida del disco y la segunda noche de La Riviera.

Una foto tuya que te describa

Haciendo cosas que me hacen muy feliz.

Una recomendación random

Ahora mismo sólo sueño con una escapada a ver auroras boreales y estar en una cabaña con el techo acristalado para verlas tumbadas desde la cama con un buen vaso de vino. Estas son dos de las fotos que me ha mandado un amigo que estuvo allí.

Imagen que te haya inspirado