El arte inconfundible de Okuda San Miguel y la energía inigualable de elrow han marcado una de las temporadas más exitosas en [UNVRS], consolidando al club como epicentro de la vanguardia artística y musical en Ibiza. Este pasado fin de semana, la última sesión de prensa de Neo Kaos Garden 2.0 volvió a transformar la pista de baile en un lienzo vivo, con un espectáculo inmersivo que entrelaza robótica, escenografía cinética, performances y criaturas geométricas en un universo surrealista.

El espectáculo es una evolución mejorada de la primera colaboración entre elrow y Okuda. Una invitación a bailar y expresarse sin miedo en una oda a la convivencia y el respeto, donde conviven animales mágicos que transitan entre lo real y lo digital, criaturas geométricas de apariencia futurista, humanos de piel espinada y globos imposibles que redefinen el contacto y el amor.

Un ecosistema sin reglas fijas, donde lo orgánico y lo sintético, lo tangible y lo virtual, se entrelazan en un viaje inmersivo al ritmo de la mejor música electrónica del momento. Una obra de arte vivida desde dentro, que tiende un puente hacia nuevas formas de concebir tanto el arte como la cultura de club.

Este sábado, la experiencia se verá amplificada por un cartel de excepción con actuaciones de Andrea Oliva, Joris Voorn, Marc Maya y Wade. DJs que elevarán la intensidad del viaje y consolidaron la sesión como una de las más potentes de la temporada.

“Con elrow Art buscamos que el público deje de ser espectador para convertirse en parte activa de la obra. La unión con Okuda nos permite llevar la cultura de club a un nuevo nivel, donde música, arte y performance se funden en un mismo lenguaje de libertad y diversidad”, explican Juan y Cruz Arnau, fundades de elrow.

Con un ritmo de asistencia récord y prácticamente sold out cada semana, la temporada encara ya su recta final con un calendario que culminará el 4 de octubre, fecha en la que se celebrará el cierre definitivo de la temporada de elrow en [UNVRS]. Además, este sábado, el público todavía tiene la oportunidad de sumergirse en este manifiesto visual de color, diversidad y emoción que ha convertido a Neo Kaos Garden 2.0 en una referencia de la escena internacional.