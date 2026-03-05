elrow Town Madrid anuncia el cartel completo de su edición 2026 y lo hace con una declaración clara: el próximo 1 de mayo, festivo nacional, Madrid no será Madrid. Durante 12 horas, el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz se transformará en una ciudad paralela donde más de 35.000 personas vivirán al mismo tiempo una experiencia que no se parece a ningún otro festival del país. Será la única edición de elrow Town que se celebrará en España este año. Una sola fecha.Una sola oportunidad.

Más de 50 artistas. Más de 15 géneros. Cero etiquetas

El cartel completo confirma la ambición de esta edición: más de 50 artistas repartidos en ocho escenarios tematizados y un recorrido sonoro que atraviesa más de 15 géneros distintos. En el plano internacional destacan figuras imprescindibles de la electrónica como Paco Osuna, Luciano y Joris Voorn, nombres que han marcado el pulso del house y el techno en las principales capitales del mundo. Junto a ellos, la potencia de Fatima Hajji refuerza la presencia del talento nacional en el circuito global. El line-up incorpora además encuentros especiales como el B2B entre Adam Ten y MitaGami o la unión de Nic Fanciulli y Butch, así como colaboraciones como Prunk junto aOlive F o Serafina junto a Zwilling. A esta edición se suman artistas como Archie Hamilton, Bastian Bux, De La Swing, DVAID, Estella Boersma, Alba Franch, Fumi, Salomé Le Chat o AAT, consolidando un programa que cruza generaciones y escenas. Aquí no se viene a ver un estilo concreto. Se viene a recorrerlos todos.

Del techno más duro al Rowcío más alocado

Uno de los espacios más singulares volverá a ser Rowcio, un universo donde la electrónica se mezcla con flamenco, rumba y celebración colectiva. Como novedad destacada, esta edición incorpora la actuación especial de Macaco. El escenario se completa con Compinchados, El Sur, Jony El Navajas junto a Pablo Maes, Jota Rumba’s Band y Piratas Rumbversions, construyendo un espacio donde la fiesta adopta códigos propios y donde el espectáculo es tan importante como la música. En elrow Town puedes pasar del techno más contundente a un tablao de flamenco completamente inesperado en cuestión de metros.

La fiesta no terminará ahí

Porque 12 horas no siempre serán suficientes. Tras el cierre del recinto, la celebración continuará en el after party oficial en Fabrik Madrid, donde miles de asistentes podrán prolongar la experiencia elrow hasta bien entrada la madrugada. Un último capítulo para quienes todavía tengan energía y quieran seguir formando parte de esa realidad paralela. La música no se detendrá. Solo cambiará de escenario.

Torrejón de Ardoz, epicentro de la única edición en España

Tras reunir a 35.000 asistentes de más de 60 países en su última edición, elrow Town consolida su vínculo con Torrejón de Ardoz como sede oficial en España. La edición 2026 volverá a generar un impacto directo en la región, movilizando cerca de 2.000 profesionales entre producción, montaje, técnicos, seguridad y restauración, además del impacto indirecto en hostelería, transporte y comercio local. El 1 de mayo de 2026, la capital se convertirá, por un día, en la ciudad más loca del planeta. Y solo pasará una vez.

Comprometidos con el futuro