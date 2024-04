Parece mentira que lo que ahora canta el reguetonero puertorriqueño sea que “Dios es maravilloso”. Y es que Daddy Yankee ha pasado de componer letras que calentaban el ambiente y nos hacían bajar hasta abajo perreando como si no hubiese mañana a pregonar su amor por Dios y la familia.

Cuántas veces hemos bailado este estribillo famosísimo de Daddy Yankee : ”Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese poom-poom, girl Es un asesina, cuando baila quiere que to’ el mundo la vea I like your poom-poom, girl (Sube, sube)”.

En su último concierto, en el Coliseo de Puerto Rico en diciembre de 2023, anunció que dedicaría el resto de su vida a predicar la palabra de Cristo, antes de que decenas de drones en la sala del concierto iluminaran el cielo con el mensaje “Cristo te ama”. Así que no es nada raro que ahora cante: “Yo fui sanado con su sangre”.

“Libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi Padre, ¿y dónde están los que decían que no me iba a salvar?, los que decían que vendí mi alma y que a Satán”, es uno de los fragmentos de su sencillo.

Daddy Yankee se acercó al cristianismo a los 17 años, cuando recibió un balazo en una pierna que lo mantuvo más de un año en cama y lo dejó con una leve discapacidad.

“Durante mucho tiempo he intentado llenar un vacío en mi vida que nadie podía llenar. Intenté llenarlo y encontrarle un propósito a mi vida. Tengo que decirles que esos días ya pasaron. No me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, dijo Daddy Yankee en su concierto.