La noche ibicense es una de las más populares del planeta: infinidad de discotecas, infinidad de fiestas diferentes e infinidad de DJs cada unx con su propio rollo. El problema es que, como han descubierto tras un análisis la gente de Clubbing TV, es un territorio muy de hombres: han revisado uno a uno cada cartel anunciado para cada discoteca de la isla y han descubierto que, de 980 artistas contratados para animar las noches, 766 son hombres y solo 214 son mujeres o personas no binarias, lo que representa un escaso 22% del total. Una representación femenina muy por debajo de lo igualitario y que prueba que todo esto del feminismo sigue siendo más que necesario.

Porque los datos están ahí. Y son lamentables. Piensa que los tres eventos con mayor porcentaje de mujeres o de personas no binarias sobre el escenario son Pyramid en Amnesia con el 33,3%, Francis Mercier presenta Solèy @ Chinois con el 28,6% y Defected en Pacha con el 28%. Es decir, que incluso en el lugar con más presencia alternativa a los hombres solo pone música una mujer de cada tres artistas. Y no es porque no haya talento ahí fuera. No es porque no haya mujeres en los turntables capaces de hacer que la gente pase una noche legendaria. Es simplemente que este es otro terreno más en el que la igualdad tiene que abrirse paso.