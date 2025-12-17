—Brunch Electronik Festival adelanta un inesperado regalo de Navidad con el anuncio de los primeros 36 artistas confirmados para su próxima edición, que celebrará ya su cuarto año el 7 y 8 de agosto en Barcelona. Este alineamiento inicial refleja la diversidad musical del festival, reuniendo a referentes del circuito internacional, superestrellas de gran formato y talento emergente en un anuncio que abarca desde el techno industrial hasta el house más luminoso, el pop electrónico y todo lo que hay entre medias.

Durante dos días, el Parc del Fòrum vibrará con los sonidos de auténticos iconos contemporáneos de la música electrónica. Eric Prydz regresará a la ruta de festivales tras su residencia Holosphere 2.0 en Ibiza [UNVRS], mientras que Paul Kalkbrenner traerá literalmente el espíritu de sea and sand con un set híbrido de su característico techno melódico. En el espectro más duro, la italiana Deborah de Luca llevará al público por un viaje entre el minimal, lo melódico y las líneas más contundentes que definen su sonido; mientras que I HateModels y 999999999 elevarán los BPM hasta el límite.

Los amantes del techno más exquisito también tendrán una oferta a medida, con artistas como Jenn Cardini, que aportará una selección marcada por la inclusión queer y trans, y Rødhåd, que mantendrá la pista en tensión con su inconfundible techno nórdico de líneas heladas.

La proximidad de Barcelona con Ibiza también se refleja en el line-up, con algunos de los selectors más queridos de la isla mediterránea viajando a la ciudad condal. Los fans del house veraniego reconocerán a Jamie Jones, mientras que Enzo Siragusa, fundador de FUSE, aportará su minimal house y deep tech característicos. El electro-funk y los ritmos cargados de groove correrán a cargo del imparable Mau P, mientras que la ucraniana Miss Monique llevará su sonido progresivo hacia terrenos perfectos envolventes.

Este primer avance artístico se completa con nombres que aportan elegancia y personalidad al dancefloor. Destaca el directo de Floating Points, cuyo set modular promete una de las actuaciones más esperadas del verano. Junto a él, la jefa de Peach Discs Shanti Celeste, el dúo australiano Chaos in the CBD y la residente de Panorama Bar, el piso superior del mítico club berlinés de Berghain, Paramida, garantizarán sesiones que combinarán educación sonora y puro disfrute.

Y, para cerrar este anuncio sin dejar indiferente a nadie, llegan los sad-bangers de Biig Piig, una de las voces más singulares del electro-pop irlandés, capaz de unir melodías hipnóticas con producciones listas para cualquier tipo de pista.