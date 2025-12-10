Con más de 25 años de éxitos y un impacto global indiscutible, Don Omar regresará a España para ofrecer un show que marcará el verano de 2026. Su única fecha confirmada en Europa se celebrará en Tenerife y reunirá lo mejor de su repertorio en un formato totalmente renovado.

El icono global de la música urbana Don Omar llegará a España en 2026 con un concierto especial y exclusivo que se celebrará el jueves 16 de julio en el Tenerife Cook Music Fest, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 12 de diciembre de 2025, a partir de las 11:00 horas en Canarias y las 12:00 horas en la Península, a través de la web oficial del festival: www.cookmusicfest.es.

A los 47 años y con más de un cuarto de siglo de trayectoria, William Omar Landrón, conocido mundialmente como Don Omar, continúa consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su legado incluye éxitos que han marcado a varias generaciones, entre ellos Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale, Virtual Diva, Salió el Sol, Guaya Guaya u Ojitos Chiquitos, temas que han traspasado fronteras y definido la evolución del género urbano.