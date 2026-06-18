Hay conciertos que se disfrutan. Y luego están esos eventos que consiguen que toda una isla gire a su alrededor durante unas horas.
Este fin de semana viajamos hasta Ibiza para vivir uno de esos momentos. El escenario era Ushuaïa Ibiza, uno de los espacios más icónicos de la música electrónica en Europa. Los protagonistas, dos nombres que llevan años marcando el ritmo de las pistas de baile de medio mundo: DJ Snake y J Balvin.
Miles de personas se reunieron para disfrutar de un show que mezcló electrónica, ritmos urbanos y algunos de los temas más reconocibles de los últimos años. DJ Snake desplegó un set cargado de energía mientras J Balvin repasaba algunos de los éxitos que le han convertido en una de las figuras más importantes de la música latina a nivel global.
Pero más allá del espectáculo, aprovechamos nuestra visita para hablar con DJ Snake sobre algunos de los momentos clave de su carrera, desde el fenómeno global de Taki Taki hasta las colaboraciones que han marcado su trayectoria.
“Taki Taki” y el momento en que una canción deja de ser solo una canción
Preguntamos a DJ Snake cuándo se dio cuenta de que Taki Taki había pasado de ser una colaboración más a convertirse en un fenómeno mundial.
“Recuerdo viajar de un país a otro y escuchar a la gente cantar cada palabra, incluso sin hablar español. Ahí fue cuando me di cuenta de que la canción ya no era solo un éxito, sino también una parte de los recuerdos de muchas personas.”
J Balvin, una conexión que sigue funcionando
Este verano ambos vuelven a compartir escenario en Ibiza, y para DJ Snake una de las claves está en la relación que han construido durante años.
“Nos entendemos sin necesidad de explicarnos demasiado las cosas. Siempre ha habido mucha confianza y mucho respeto mutuo.”
Una conexión que se pudo comprobar sobre el escenario de Ushuaïa, donde ambos artistas volvieron a demostrar por qué sus colaboraciones siguen funcionando años después.
Selena Gomez, colaboraciones que nacen desde la autenticidad
Entre todas las colaboraciones de su carrera, la realizada junto a Selena Gomez sigue ocupando un lugar especial para muchos fans.
Para DJ Snake, la clave está en que cada artista aporte su propia identidad:
“Las mejores colaboraciones ocurren cuando los artistas no intentan convertirse el uno en el otro, sino que juntan sus propios universos y crean algo nuevo.”
¿Quién es DJ Snake en 2025?
Cuando le preguntamos qué canción definiría mejor al DJ Snake actual, no eligió uno de sus mayores éxitos.
“Probablemente diría ‘Cairo Express’. Refleja la forma en la que entiendo la música hoy. Puedo inspirarme en cualquier lugar, confiar en mi intuición y dejar que la música hable por sí sola.”
Y aunque acumula colaboraciones con algunos de los nombres más importantes de la industria, asegura que todavía mantiene la misma curiosidad de siempre:
“Lo que más me entusiasma hoy es descubrir artistas con perspectivas completamente diferentes a la mía y ver qué puede surgir cuando nuestros mundos se encuentran.”
Después de una noche en la que Ibiza volvió a convertirse en el centro de la música global, una cosa quedó clara: DJ Snake sigue mirando hacia adelante. Y mientras lo hace, continúa poniendo banda sonora a algunas de las noches más memorables del verano.