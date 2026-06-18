Hay conciertos que se disfrutan. Y luego están esos eventos que consiguen que toda una isla gire a su alrededor durante unas horas. Este fin de semana viajamos hasta Ibiza para vivir uno de esos momentos. El escenario era Ushuaïa Ibiza, uno de los espacios más icónicos de la música electrónica en Europa. Los protagonistas, dos nombres que llevan años marcando el ritmo de las pistas de baile de medio mundo: DJ Snake y J Balvin. Miles de personas se reunieron para disfrutar de un show que mezcló electrónica, ritmos urbanos y algunos de los temas más reconocibles de los últimos años. DJ Snake desplegó un set cargado de energía mientras J Balvin repasaba algunos de los éxitos que le han convertido en una de las figuras más importantes de la música latina a nivel global. Pero más allá del espectáculo, aprovechamos nuestra visita para hablar con DJ Snake sobre algunos de los momentos clave de su carrera, desde el fenómeno global de Taki Taki hasta las colaboraciones que han marcado su trayectoria.

“Taki Taki” y el momento en que una canción deja de ser solo una canción

Preguntamos a DJ Snake cuándo se dio cuenta de que Taki Taki había pasado de ser una colaboración más a convertirse en un fenómeno mundial. “Recuerdo viajar de un país a otro y escuchar a la gente cantar cada palabra, incluso sin hablar español. Ahí fue cuando me di cuenta de que la canción ya no era solo un éxito, sino también una parte de los recuerdos de muchas personas.”

J Balvin, una conexión que sigue funcionando

Este verano ambos vuelven a compartir escenario en Ibiza, y para DJ Snake una de las claves está en la relación que han construido durante años. “Nos entendemos sin necesidad de explicarnos demasiado las cosas. Siempre ha habido mucha confianza y mucho respeto mutuo.” Una conexión que se pudo comprobar sobre el escenario de Ushuaïa, donde ambos artistas volvieron a demostrar por qué sus colaboraciones siguen funcionando años después.

Selena Gomez, colaboraciones que nacen desde la autenticidad

Entre todas las colaboraciones de su carrera, la realizada junto a Selena Gomez sigue ocupando un lugar especial para muchos fans. Para DJ Snake, la clave está en que cada artista aporte su propia identidad: “Las mejores colaboraciones ocurren cuando los artistas no intentan convertirse el uno en el otro, sino que juntan sus propios universos y crean algo nuevo.”

¿Quién es DJ Snake en 2025?