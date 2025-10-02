¡A puntito está de arrancar el primer concierto de Lady Gaga en Barcelona 2025! De hecho, en un mes, podremos disfrutar de la actuación de esta gran artista en la ciudad condal, ¡la única parada en nuestro país! Hace siete años de su última visita a nuestro país, ¡así que la espera es más que justificada! La superestrella mundial presentará su gira The MAYHEM Ball en el Palau Sant Jordi los días 28, 29 y 31 de octubre de 2025. Una oportunidad única para ver a una de las artistas más influyentes de la música en un formato íntimo y teatral. ¡En Ticketmaster te dejamos todos los detalles del concierto!

Los secretos del concierto de Lady Gaga en Barcelona 2025

La gira The MAYHEM Ball llega tras el lanzamiento de Mayhem, el álbum que ha devuelto a Gaga al centro de la música. Debutó en el número 1 del Billboard 200 y rompió récords en listas de pop y dance. Este nuevo proyecto es un viaje al caos creativo de la artista, con canciones que fusionan diferentes géneros, emociones y estilos. Gaga lo ha descrito como un trabajo profundamente personal, un manifiesto artístico que abraza la vulnerabilidad y la fuerza al mismo tiempo. Sobre su regreso a las arenas, la propia Gaga explicó: “Con The MAYHEM Ball quería crear algo más íntimo, más conectado con el público. Una experiencia donde el arte teatral y la música se encuentren de una manera única.” ¡No podemos esperar más!

El disco Mayhem de Lady Gaga

Mayhem es un disco que salió en marzo y triunfó tanto entre la crítica como entre sus fans. Cada canción es la pieza distinta de un puzzle que habla sobre caos, amor, fama y humanidad. El propio título del álbum, Mayhem (caos), muestra la intención de Gaga: abrazar el desorden y convertirlo en arte. Un disco que invita a descubrir la complejidad de lo humano. Aquí te dejamos una muestra de su arte:

Fechas de los conciertos de Lady Gaga en Barcelona

La gira de Lady Gaga que llega a Barcelona se podrá disfrutar por partida triple. Y es que la artista ha tenido que abrir tres fechas para poder abastecer a la gran demanda que había entre sus fans. ¡Apunta! · 28 de octubre de 2025 – Palau Sant Jordi – Lady Gaga: The MAYHEM Ball (21:00h) · 29 de octubre de 2025 – Palau Sant Jordi – Lady Gaga: The MAYHEM Ball (21:00h) · 31 de octubre de 2025 – Palau Sant Jordi – Lady Gaga: The MAYHEM Ball (21:00h) Además de las entradas estándar, se han puesto a la venta Paquetes VIP que permiten vivir la experiencia Gaga de forma aún más cercana y exclusiva.

Compra tus entradas en Ticketmaster