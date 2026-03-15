El 1 de abril de 2025 se cumplían veinte años de Canciones para el tiempo y la distancia, el primer disco en solitario de Iván Ferreiro tras media vida siendo el alma de Los Piratas. Un aniversario que ha llevado al artista gallego a hacer balance de toda una vida dedicada a la música: doce discos de estudio, cientos de conciertos y muchas canciones que han marcado a varias generaciones.

“Ya son treinta y cinco años de canciones y conciertos, de viajes, hoteles y carreteras. No miro hacia atrás con demasiada nostalgia, pero no puedo evitar sentir el vértigo del tiempo ni puedo evitar su peso. Ante mí se presentan caras, sonrisas, ciudades, estudios y escenarios, y sobre todo, canciones. Treinta y cinco años de canciones.”, explica Iván Ferreiro.

La gira, que comenzará el próximo 8 de mayo en Bilbao, contará con la banda que le ha acompañado en los últimos años y propondrá un directo distinto: más cercano, más centrado en la voz y en las canciones. Sobre el escenario, únicamente con un micrófono en la mano, el artista ofrecerá un espectáculo que pone en primer plano la esencia de su repertorio. Una experiencia inolvidable tanto para el público fiel como para nuevas generaciones de oyentes, y una oportunidad de reencontrarse con canciones de otras épocas, que se han convertido en himnos, y que hoy siguen sonando con fuerza.

Tras el pistoletazo de salida en Bilbao, “Hoy x ayer” recorrerá A Coruña (9 de mayo), Barcelona (14 de mayo), Gijón (23 de mayo), Murcia (29 de mayo), Valencia (30 de mayo), Sevilla (6 de junio), Salamanca (20 de junio), Zaragoza (27 de junio) y Madrid (20 de septiembre”. Una primavera cargada de emociones. De poner en relieve lo que fue y, en cierto sentido, sigue siendo.

Además, la gira será el escenario de presentación en vivo de la nueva grabación de Hoy por ayer, aquel mítico tema grabado con Los Piratas. Es el primero que se edita y que acompañará el recorrido de su nueva gira por media España, donde interpretará sus grandes éxitos de una carrera que ya cumple treinta y cinco años. No muchos referentes del indie español pueden presumir de algo así.

Grabado en unas mágicas sesiones en La Casa Murada, Iván interpreta esta canción con Xavi Molero a la batería, Amaro Ferreiro y Emilio Saiz a las guitarras, Ricky Falkner al bajo y Pablo Novoa a los teclados. Será esta banda, a la que también se unirá el multinstrumentalista Sergio M. Puga, la que le acompañe durante toda la gira.