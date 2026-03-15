El 1 de abril de 2025 se cumplían veinte años de Canciones para el tiempo y la distancia, el primer disco en solitario de Iván Ferreiro tras media vida siendo el alma de Los Piratas. Un aniversario que ha llevado al artista gallego a hacer balance de toda una vida dedicada a la música: doce discos de estudio, cientos de conciertos y muchas canciones que han marcado a varias generaciones.
“Ya son treinta y cinco años de canciones y conciertos, de viajes, hoteles y carreteras. No miro hacia atrás con demasiada nostalgia, pero no puedo evitar sentir el vértigo del tiempo ni puedo evitar su peso. Ante mí se presentan caras, sonrisas, ciudades, estudios y escenarios, y sobre todo, canciones. Treinta y cinco años de canciones.”, explica Iván Ferreiro.
La gira, que comenzará el próximo 8 de mayo en Bilbao, contará con la banda que le ha acompañado en los últimos años y propondrá un directo distinto: más cercano, más centrado en la voz y en las canciones. Sobre el escenario, únicamente con un micrófono en la mano, el artista ofrecerá un espectáculo que pone en primer plano la esencia de su repertorio. Una experiencia inolvidable tanto para el público fiel como para nuevas generaciones de oyentes, y una oportunidad de reencontrarse con canciones de otras épocas, que se han convertido en himnos, y que hoy siguen sonando con fuerza.
Tras el pistoletazo de salida en Bilbao, “Hoy x ayer” recorrerá A Coruña (9 de mayo), Barcelona (14 de mayo), Gijón (23 de mayo), Murcia (29 de mayo), Valencia (30 de mayo), Sevilla (6 de junio), Salamanca (20 de junio), Zaragoza (27 de junio) y Madrid (20 de septiembre”. Una primavera cargada de emociones. De poner en relieve lo que fue y, en cierto sentido, sigue siendo.
Además, la gira será el escenario de presentación en vivo de la nueva grabación de Hoy por ayer, aquel mítico tema grabado con Los Piratas. Es el primero que se edita y que acompañará el recorrido de su nueva gira por media España, donde interpretará sus grandes éxitos de una carrera que ya cumple treinta y cinco años. No muchos referentes del indie español pueden presumir de algo así.
Grabado en unas mágicas sesiones en La Casa Murada, Iván interpreta esta canción con Xavi Molero a la batería, Amaro Ferreiro y Emilio Saiz a las guitarras, Ricky Falkner al bajo y Pablo Novoa a los teclados. Será esta banda, a la que también se unirá el multinstrumentalista Sergio M. Puga, la que le acompañe durante toda la gira.
Un nuevo EP llega a tu vida
El año de Ferreiro promete ser movido. Además de la gira, tan íntima, tan de celebración, el gallego publicará el 1 de mayo, una semana antes de actuar en Bilbao, su nuevo EP: Hoy por ayer, un EP en formato vinilo transparente, ya disponible para reservar. Un trabajo que pone una de las guindas a la gira que conmemora sus 35 años de trayectoria y que nos ofrece una reinterpretación de algunas de las canciones más significativas de su carrera.
Entre ellas, contendrá una versión de Te echaré de menos, grabada originalmente en 1997, con Sole Giménez, convirtiéndose así el tema en un lugar de reencuentro cargado de significado:
”Cuando echo la vista atrás después de 35 años de carrera, me doy cuenta de la suerte que he tenido con las personas con las que me he encontrado en el camino. Sole es una de ellas. Era y es una de las mejores cantantes de este país, y aceptó grabar Te echaré de menos con nosotros en el año 1997. Fue muy generosa, aprendí muchas cosas de ella, y sigo haciéndolo. Años después, con todas las vueltas que nos ha dado la vida, me parece muy emocionante poder reencontrarme con ella en esta canción”.
La gira contará con la banda que le ha acompañado en los últimos años y promete convertirse en una celebración compartida. En un formato más directo, más cercano, donde cada tema respira de otra manera. Iván ha construido un repertorio que ha acompañado a varias generaciones. Hoy x Ayer recoge parte de ese legado y lo sitúa en el ahora.
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