Qué gustito da darle al play y escuchar tanta frescura. Fluir con una música que no está milimétricamente diseñada para petarlo. Que no suena ultraproducida. Que se siente pura e insolente. Libre. Libre de verdad. Qué gustito da ponerse a Las Petunias. Una de esas bandas emergentes que quieres que lo peten porque sabes que no van a cambiar su sello. Que no van a renunciar a sonar honestas. Que seguirán felizmente aferradas a su punk-pop espontáneo, imperfecto, singular y encantador . Que seguirán siendo ellas y cantando cosas como aquello de “ imagine all the people, conocí a mamá en Maná. Que le jodan al Plan Marshall, nos van a deportar ”.

De momento, y hasta que la rompan, que lo harán, Las Petunias se conforman con ser un trío directo y lleno de fuerza. La típica banda que se forja en un instituto pero sin nada de típico porque su música sabe a ellas y a nada más. Elsa, Cecilia y Natalia. Haciendo eso que llaman punk vulnerable. Y también pop desobediente. Incluso punk cute. Pero eso son solo etiquetas. Y las etiquetas fallan. Sobre todo cuanto te las ponen los demás. Así que, dándole vueltas a la cosa, estando en la redacción con ellas sonando de fondo, pensamos que sería mejor idea que fueran ellas mismas quienes se definieran a través de nuestra ficha técnica. Aquí la tienes enterita:

· Si fuerais una tapa española, ¿cuál seríais?

¿Cómo se llaman las sardinitas que son chiquititas? Boquerones al vinagre mojados en la salsa de aceituna.

· ¿Un director o directora de cine?

Yo creo que Las Petunias son el hijo de Álex de la Iglesia y Greta Gerwig.

· ¿Un emoji de Whatsapp?

El emoji del abrazo. Sí, lo hemos usado mucho.

· ¿Qué prenda de vestir seríais?

En invierno una balaclava. Porque somos trendy. En otoño unos mocasines. Unas zapatillas negras desde luego que sí. [Aquí debaten sobre que debe ser una prenda en general y no estacional y llegan a una conclusión] Pues pantalón corto Adidas.

· ¿Y un personaje histórico?

Juana de Arco.

· ¿Y un libro?

La niña que se porta fatal: Julie B. Jones.

· ¿Si fuéseis un lugar en el mundo?

Ya lo sé: la estación de autobuses de Ponferrada.

· ¿Qué fiesta seríais?

¿Todas o ninguna? Fiestas de Majadahonda.

· ¿Y alguna obra de arte?

Un mundo de Ángeles Santos.

· ¿Qué mensaje de whatsapp sois?

“Ah, no”.