Qué gustito da darle al play y escuchar tanta frescura. Fluir con una música que no está milimétricamente diseñada para petarlo. Que no suena ultraproducida. Que se siente pura e insolente. Libre. Libre de verdad. Qué gustito da ponerse a Las Petunias. Una de esas bandas emergentes que quieres que lo peten porque sabes que no van a cambiar su sello. Que no van a renunciar a sonar honestas. Que seguirán felizmente aferradas a su punk-pop espontáneo, imperfecto, singular y encantador. Que seguirán siendo ellas y cantando cosas como aquello de “imagine all the people, conocí a mamá en Maná. Que le jodan al Plan Marshall, nos van a deportar”.
De momento, y hasta que la rompan, que lo harán, Las Petunias se conforman con ser un trío directo y lleno de fuerza. La típica banda que se forja en un instituto pero sin nada de típico porque su música sabe a ellas y a nada más. Elsa, Cecilia y Natalia. Haciendo eso que llaman punk vulnerable. Y también pop desobediente. Incluso punk cute. Pero eso son solo etiquetas. Y las etiquetas fallan. Sobre todo cuanto te las ponen los demás. Así que, dándole vueltas a la cosa, estando en la redacción con ellas sonando de fondo, pensamos que sería mejor idea que fueran ellas mismas quienes se definieran a través de nuestra ficha técnica. Aquí la tienes enterita:
· Si fuerais una tapa española, ¿cuál seríais?
¿Cómo se llaman las sardinitas que son chiquititas? Boquerones al vinagre mojados en la salsa de aceituna.
· ¿Un director o directora de cine?
Yo creo que Las Petunias son el hijo de Álex de la Iglesia y Greta Gerwig.
· ¿Un emoji de Whatsapp?
El emoji del abrazo. Sí, lo hemos usado mucho.
· ¿Qué prenda de vestir seríais?
En invierno una balaclava. Porque somos trendy. En otoño unos mocasines. Unas zapatillas negras desde luego que sí. [Aquí debaten sobre que debe ser una prenda en general y no estacional y llegan a una conclusión] Pues pantalón corto Adidas.
· ¿Y un personaje histórico?
Juana de Arco.
· ¿Y un libro?
La niña que se porta fatal: Julie B. Jones.
· ¿Si fuéseis un lugar en el mundo?
Ya lo sé: la estación de autobuses de Ponferrada.
· ¿Qué fiesta seríais?
¿Todas o ninguna? Fiestas de Majadahonda.
· ¿Y alguna obra de arte?
Un mundo de Ángeles Santos.
· ¿Qué mensaje de whatsapp sois?
“Ah, no”.
¿Quieres escucharles en directo? ¿Sumergirte en su Poeta en NY, su Autopsia, su Audi 4 latas, su B0mb4, su Sid y Casi Sale Bien? Pues que sepas que estarán el día 10 en Barcelona, el 11 en Murcia, el 18 en ¡Seúl!, el 14 de noviembre en Málaga, el 15 en Zaragoza, el 28 en A Coruña, el 12 de diciembre en Donosti, el 13 en Oviedo, el 19 en Granada y el 20 en Almería. Se van a hacer kilómetros y kilómetros para que no te quedes sin verlas este 2025. Eso sí: ve cargado de energía y furor porque Las Petunias son incombustibles.