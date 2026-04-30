La música marca el pulso de mayo en CUPRA City Garage Madrid con motivo de San Isidro, con una programación que impulsa el talento creativo y emergente. El mes gira en torno a las San Isidro Raval Sessions , con las actuaciones de Besmaya, Chiara Oliver, Erik Urano , UMEN & Cascales y dos artistas sorpresa; junto a otras propuestas culturales como Tardes de Guion , con Alana S. Portero y Fernando González Molina en torno a Mi querida señorita, en colaboración con Ocho y Medio; una nueva CUPRA Running Tribe; la presentación del libro Tiempo de futuros de David Alayón; el taller Electrokids; y el regreso de Urban Sports Club.

CUPRA City Garage Madrid conmemora San Isidro con seis actuaciones musicales a lo largo del mes de mayo, una propuesta que refuerza su compromiso con el impulso al talento creativo y emergente, dando espacio a nuevos artistas y propuestas musicales.

El 5 de mayo, el vanguardista del rap Erik Urano protagoniza una sesión junto a Senda Fatal —alter ego del DJ y periodista musical Rodrigo Suárez—, en la que desgranará su último trabajo Stalker en un formato de conversación ermitirá adentrarse en su universo creativo y que culminará con un DJ set.

El 7 de mayo será el turno de Chiara Oliver, que presentará No fue real, su álbum debut, un proyecto íntimo que recorre una ruptura emocional a través de sonidos que van del pop al dream pop, consolidando su nueva etapa artística.

El 13 de mayo, el dúo madrileño Besmaya, que está marcando el pulso del pop alternativo actual, protagoniza una de las citas más señaladas del ciclo en una jornada especial con motivo de San Isidro, pensada para todos los chulapos y chulapas, y que se completará con DJ sets , activaciones en torno al nuevo CUPRA Raval y muchas más sorpresas.

El ciclo continúa el 20 de mayo con UMEN y Cascales, quienes presentarán su nuevo single Chocolate en una experiencia que combinará showcase, coloquio creativo y estreno de videoclip —con la participación de Samantha Hudson —, finalizando con un DJ set. La programación se completa con dos artistas sorpresa que se anunciarán próximamente a través de las redes sociales del Garage.