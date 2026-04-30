La música marca el pulso de mayo en CUPRA City Garage Madrid con motivo de San Isidro, con una programación que impulsa el talento creativo y emergente. El mes gira en torno a las San Isidro Raval Sessions, con las actuaciones de Besmaya, Chiara Oliver, Erik Urano , UMEN & Cascales y dos artistas sorpresa; junto a otras propuestas culturales como Tardes de Guion , con Alana S. Portero y Fernando González Molina en torno a Mi querida señorita, en colaboración con Ocho y Medio; una nueva CUPRA Running Tribe; la presentación del libro Tiempo de futuros de David Alayón; el taller Electrokids; y el regreso de Urban Sports Club.
San Isidro en CUPRA City Garage Madrid
CUPRA City Garage Madrid conmemora San Isidro con seis actuaciones musicales a lo largo del mes de mayo, una propuesta que refuerza su compromiso con el impulso al talento creativo y emergente, dando espacio a nuevos artistas y propuestas musicales.
El 5 de mayo, el vanguardista del rap Erik Urano protagoniza una sesión junto a Senda Fatal —alter ego del DJ y periodista musical Rodrigo Suárez—, en la que desgranará su último trabajo Stalker en un formato de conversación ermitirá adentrarse en su universo creativo y que culminará con un DJ set.
El 7 de mayo será el turno de Chiara Oliver, que presentará No fue real, su álbum debut, un proyecto íntimo que recorre una ruptura emocional a través de sonidos que van del pop al dream pop, consolidando su nueva etapa artística.
El 13 de mayo, el dúo madrileño Besmaya, que está marcando el pulso del pop alternativo actual, protagoniza una de las citas más señaladas del ciclo en una jornada especial con motivo de San Isidro, pensada para todos los chulapos y chulapas, y que se completará con DJ sets , activaciones en torno al nuevo CUPRA Raval y muchas más sorpresas.
El ciclo continúa el 20 de mayo con UMEN y Cascales, quienes presentarán su nuevo single Chocolate en una experiencia que combinará showcase, coloquio creativo y estreno de videoclip —con la participación de Samantha Hudson —, finalizando con un DJ set. La programación se completa con dos artistas sorpresa que se anunciarán próximamente a través de las redes sociales del Garage.
Tardes de Guion: Mi querida señorita
La segunda edición de Tardes de Guion, en colaboración con Ocho y Medio, llega al Garage con una sesión centrada en Mi querida señorita, una propuesta que revisita esta historia desde una mirada contemporánea, situando en el centro la identidad intersexual de su protagonista y su relevancia en el contexto actual.
El encuentro contará con la participación de la guionista Alana S. Portero y el director Fernando González Molina, quienes profundizarán en el proceso de adaptación, las decisiones narrativas y los retos de reinterpretar un relato icónico para una nueva generación, en una conversación que conecta cine, guion y pensamiento contemporáneo en un formato cercano.
CUPRA Running Tribe: Beyond Rebel, Raval
CUPRA City Garage Madrid acoge una nueva edición de CUPRA Running Tribe, bajo el concepto Beyond Rebel, Raval, reforzando la conexión entre comunidad, deporte, wellness y CUPRA Raval. La experiencia incluye dos recorridos de 6 y 8 kilómetros por la ciudad, guiados por las liebres de Pata Negra, y se completa con un DJ set y distintas activaciones. El evento cuenta con el apoyo de Vichy Catalan, YoPro, Hyperice y más.
Book Presentation: Tiempo de Futuros
La presentación de Tiempo de Futuros, el nuevo libro de David Alayón, llega al Garage como una invitación a repensar el futuro desde una mirada crítica y constructiva. La obra plantea que imaginar escenarios mejores no solo es una capacidad humana entrenable, sino también una responsabilidad colectiva, en un enfoque que combina análisis, pensamiento estratégico y una clara vocación de cambio.
Electrokids: Crea tu coche eléctrico
Electrokids regresa al Garage con un taller práctico en el que los más pequeños se acercarán a la electrificación construyendo y programando su propio coche robot eléctrico. La experiencia se completa con una pista de retos y carreras para ponerlos a prueba, una fase inmersiva con gafas FPV y actividades de interacción con inteligencia artificial, combinando aprendizaje, tecnología y diversión.