El reconocido artista internacional Camilo finalizará su exitoso “Tour España 2025” este próximo viernes, 19 de septiembre, dentro del marco de los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares, que clausurarán su octava edición, por todo lo alto, con dos multitudinarios conciertos.

Los Conciertos de la Muralla recibirán a público de más de 27 países, entre los que se encuentran: Alemania, Venezuela, México, Portugal, Ucrania, Colombia, Irlanda, Francia, Australia, Bélgica, Filipinas, Estados Unidos, Italia, o Guatemala.

En un entorno único que combina historia, belleza y un ambiente privilegiado para disfrutar de la música en vivo, miles de seguidores españoles y de otros veintisiete países van a tener la última oportunidad de vibrar con el talento y carisma del cantante colombiano en nuestro país. Ganador de seis Latin Grammy, Camilo se ha convertido en uno de los artistas latinos, de habla hispana, más reconocibles y exitosos de su generación por todo el mundo. Solo en España, en los últimos tres años, ha reunido a más de medio millón de espectadores en sus conciertos por todo el territorio nacional.