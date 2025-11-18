Brunch Electronik y Luz de Gas se unen para dar vida a Nacar Club, un nuevo proyecto que abrirá sus puertas el próximo sábado 29 de noviembre en Barcelona (C/ Muntaner, 246) con un line-up protagonizado por el dj set de Âme. Nacar Club nace con una filosofía clara: “Always Work In Progress”. Un club entendido noc omo algo estático, sino como un espacio en constante construcción y evolución. Un lugar que se define en cada encuentro entre público, artistas, venue y el contexto cambiante de la ciudad.

Una experiencia integral y dinámica

El proyecto busca ofrecer una experiencia de club completa, en la que la música, la puesta en escena, la decoración y la atmósfera confluyen bajo un mismo concepto. Un espacio seguro donde disfrutar de la música electrónica en su esencia, lejos de estereotipos y etiquetas, y representativo de la cultura de club en su forma más auténtica. La esencia de Nacar Club parte de la inclusión, respeto y comunidad que han convertido a Brunch Electronik en un referente internacional. Estos principios se reflejarán tanto en la programación artística como en la manera de entender el clubbing en Barcelona.

Curaduría musical a cargo de Brunch Electronik

La línea artística estará definida por la curaduría musical de Brunch Electronik, garantía de calidad y diversidad. El club propondrá un cartel ecléctico con artistas de reconocimiento internacional junto a talentos emergentes de la escena local.

Primer evento