Brunch Electronik y Luz de Gas se unen para dar vida a Nacar Club, un nuevo proyecto que abrirá sus puertas el próximo sábado 29 de noviembre en Barcelona (C/ Muntaner, 246) con un line-up protagonizado por el dj set de Âme.
Nacar Club nace con una filosofía clara: “Always Work In Progress”. Un club entendido noc omo algo estático, sino como un espacio en constante construcción y evolución. Un lugar que se define en cada encuentro entre público, artistas, venue y el contexto cambiante de la ciudad.
Una experiencia integral y dinámica
El proyecto busca ofrecer una experiencia de club completa, en la que la música, la puesta en escena, la decoración y la atmósfera confluyen bajo un mismo concepto. Un espacio seguro donde disfrutar de la música electrónica en su esencia, lejos de estereotipos y etiquetas, y representativo de la cultura de club en su forma más auténtica.
La esencia de Nacar Club parte de la inclusión, respeto y comunidad que han convertido a Brunch Electronik en un referente internacional. Estos principios se reflejarán tanto en la programación artística como en la manera de entender el clubbing en Barcelona.
Curaduría musical a cargo de Brunch Electronik
La línea artística estará definida por la curaduría musical de Brunch Electronik, garantía de calidad y diversidad. El club propondrá un cartel ecléctico con artistas de reconocimiento internacional junto a talentos emergentes de la escena local.
Primer evento
La apertura de Nacar Club contará con un cartel a la altura de la esencia de su propuesta: electrónica de calidad, diversidad y espíritu de vanguardia. Âme, referente del sello Innervisions, el dj set estará llevado a cabo por Kristian Beyer con su inconfundible sonido emocional y elegante, donde el techno melódico y la experimentación se encuentran en equilibrio perfecto.
Desde Copenhague, Tripolism aterriza en Barcelona tras un año de ascenso meteórico gracia sa su sonido sofisticado, entre el deep house y la electrónica contemporánea, con un enfoque artístico y cinematográfico. Completando el line-up, Sole Llorente, DJ y productora local, que aportará su sensibilidad y energía a la noche, representando el talento local con una propuesta que fusiona groove, elegancia y una conexión genuina con la pista.
Con esta unión, la marca presenta su versión nocturna, conservando sus valores, calidad musical y experiencia en la escena.