La temporada de invierno de Brunch Electronik llega con fuerza a la ciudad condal este noviembre. Bajo el concepto Hivernacle Pop Up Club, la marca presenta dos citas exclusivas los días 22 y 28 de noviembre en su residencia de invierno habitual, la Plaça Major del Poble Espanyol, con una propuesta que combina música, arte y experiencia sensorial en un entorno emblemático.

Indira Paganotto inaugura la temporada con su sello Artcore

El sábado 22 de noviembre, Brunch Electronik inaugura su temporada de invierno de la mano de Indira Paganotto, una de las DJs y productoras más influyentes del techno actual, reconocida por su energía hipnótica y su inconfundible estilo psicodélico. En colaboración con su sello Artcore, la artista canaria liderará una noche cargada de intensidad, visuales inmersivos y un sonido que combina lo cósmico y lo contundente. La acompañarán Dax J y Elli Acula, dos nombres clave de la escena europea actual. Dax, referente del techno underground británico, es conocido por su sonido oscuro e industrial, con actuaciones en festivales como Awakenings, Berghain o Time Warp. Elli Acula, figura destacada del colectivo berlinés Spandau20, representa la nueva generación del techno europeo con sets vertiginosos que mezclan energía rave, groove y precisión técnica.

Sacro by MËSTIZA: una noche sagrada

La segunda edición de la temporada del Hivernacle Pop Up Club, el viernes 28 de noviembre, acogerá una nueva edición de SACRO, la experiencia sensorial creada por el dúo icónico MËSTIZA que fusiona la electrónica contemporánea con raíces flamencas, visuales rituales y una puesta en escena cargada de simbolismo. Tras su pasado éxito, con un sold out inminente, en Tierno Galván, Brunch Electronik vuelve a acoger a MËSTIZA para ofrecer una noche mágica en la que el público podrá disfrutar de una atmósfera única, donde la música y el arte se encuentran en perfecta armonía, consolidando a SACRO como una de las propuestas más singulares de la escena nacional.

Además, hay entradas disponibles para asistir a un Meet & Greet con las artistas y llevarte un recuerdo de su merchandising oficial dentro del recinto, además del acceso a backstage. Para completar el cartel, las acompañarán Dimo B, fundador del sello World Up Records ,cuyo sonido fluye entre el house, el tech house y el afro house; y Dan Tenev, artista emergente del circuito underground europeo que entrelaza sonidos de organic house, afro house y afrotech, con influencias orientales, españolas y tribales.

Hivernacle Pop Up Club: el invierno más electrónico de Barcelona