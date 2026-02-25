Brunch Electronik Festival presentó la segunda fase del line-up de esta edición de 2026 a través de un evento muy especial en Barcelona, concebido no como una presentación convencional, sino como un ejercicio creativo compartido junto a Jordi Roca, el chef galardonado con 3 estrellas Michelin. Un encuentro donde gastronomía, música y narrativa se cruzaron para celebrar aquello que une ambos universos: la creatividad como motor. Lejos de limitarse a anunciar nuevos nombres del cartel, el evento propuso una reflexión implícita sobre el propio ADN del festival. Porque si algo comparten Brunch Electronik y Jordi Roca es una forma muy particular de entender la creación: cuestionar lo establecido, jugar con los códigos y transformar lo inesperado en experiencia. Combinando momento cultural y potente declaración musical, el evento exclusivo —celebrado en una localización secreta de Barcelona — funcionó como la presentación oficial de la Fase 2, sumando un sólido elenco de iconos globales y disruptores de nueva generación al ya imponente programa del festival en el Parc del Fòrum los próximos 7 y 8 de agosto.

Un cartel con buen gusto...literalmente

En un panorama cultural dominado por el ruido digital, Brunch Electronik Festival apostó por lo táctil, el juego y la sorpresa colectiva. 150 invitados del mundo de la música, la gastronomía, el arte y la cultura se reunieron para vivir una experiencia única. Un gigantesco temporizador con forma de huevo —símbolo recurrente de la campaña visual de este año — marcaba la cuenta atrás hacia el line-up reveal. Las bebidas se servían a través de aperturas ocultas en una instalación mural surrealista. Un photocall onírico transportab aa los asistentes a un universo Brunch ligeramente absurdo y fantástico. Cuando la cuenta atrás llegó a cero, sonó una campana — y comenzó el segundo acto. Los invitados accedieron a un nuevo espacio presidido por una instalación monumental. Desde su interior emergió el chef tres estrellas Michelin (y ahora DJ) Jordi Roca, quien desveló la mecánica de la velada: una cinta transportadora de postres, cada uno ocultando el nombre de un artista que actuará en la cuarta edición Brunch Electronik Festival 2026. Para descubrir el cartel completo en esta segunda fase, los asistentes tenían que comerse— o desmontar — las creaciones del chef para revelar los nuevos nombres. El anuncio del line-up se convirtió así en un acto compartido de descubrimiento. En este contexto, Brunch Electronik Festival se reivindica como algo más que un festival de música. Su ambición es convertirse en un espacio donde se celebra la creatividad en todas sus formas: desde los shows y la escenografía, hasta la experiencia del usuario, la comunicación y la manera de relacionarse con la ciudad y su comunidad. La presentación del resto de su line up, los primeros 34 nombres se anunciaron el pasado diciembre, siguió esta misma lógica. La revelación del cartel se integró dentro de una experiencia gastronómica concebida específicamente para la ocasión, donde el acto de descubrir nuevos artistas formaba parte de un relato sensorial y creativo más amplio.

Segunda fase: Iconos globales y voces del futuro

Con esta segunda fase, Brunch Electronik Festival 2026 amplía una programación que ya apunta a ser una de las más ambiciosas de su historia, sumando nuevos artistas internacionales a un cartel que continúa creciendo y definiendo el carácter de la próxima edición. Más allá de los nombres, esta Fase 2 refuerza una idea clave: el festival no se construye únicamente a partir de artistas, sino a partir de una visión creativa global que atraviesa cada decisión y cada formato. En el centro de esta segunda ola destaca Kaytranada, cuya inconfundible fusión de hip-hop, house y future R&B lo ha consolidado como uno de los productores más influyentes de su generación. Los cimientos del techno se refuerzan con el pionero de Detroit, Jeff Mills, auténtico arquitecto del género, mientras que Luciano devuelve su inconfundible groove minimal a un entorno mediterráneo que se siente como casa. La leyenda del french touch Cassius (Live) aportarán una euforia atemporal al programa, un directo poco habitual destinado a convertirse en uno de los grandes momentos del verano. En otro registro, la energía de club de alto voltaje llega de la mano de BASHKKA b2b SallyC, mientras NHYMPH inyecta caos hiperpop para una nueva generación de pistas de baile. La escena barcelonesa tiene un protagonismo especial con PAULA GM y Mercè, junto a nombres emergentes que están definiendo el underground europeo como INEXXSTABLE, Nuup, Gusset, Max Dean, Julian Anthony, Lildami y Jovedry. Los formatos en vivo y las propuestas híbridas siguen siendo parte esencial del ADN de Brunch Electronik Festival. B1N0 desplegarán su explosivo directo electrónico; Dani6ix &IZZKID y Flashy Ice Cream aportarán actitud urbana e intensidad sin etiquetas; mientras que selectors como Yu Su, Gigi Ros, Nadi Cabbad, SYREETA y BIXBITA expanden las dimensiones house, bass y leftfield del festival. Estas nuevas incorporaciones se suman a una Fase 1 que ya incluía a Eric Prydz, PaulKalkbrenner, Jamie Jones, Floating Points LIVE, 999999999, Deborah de Luca, Mau P,Rødhåd, Seth Troxler, Miss Monique, Biig Piig y muchos más —consolidando 2026 como la edición más ambiciosa del festival hasta la fecha.

La creatividad como motor

Al igual que Brunch Electronik, es una fuerza cultural definitoria en Barcelona — colorida, irreverente y profundamente creativa — la colaboración con Jordi surgió de manera natural. El evento reafirmó que Brunch no es simplemente un festival de música, sino una plataforma para jugar a la experimentación y la colaboración interdisciplinar. Con más de 70.000 asistentes en sus dos últimas ediciones y un 80% de público procedente de Barcelona, Brunch Electronik Festival vuelve a situar a la ciudad en el epicentro de la cultura electrónica global este verano. Y como demostró este lanzamiento comestible: hay cosas que solo pasan en Brunch.

Brunch Electronik Festival 2026 — 2o Fase (A–Z)

B1N0, BASHKKA b2b Sally C, BIXBITA, Cassius (Live), Dani6ix & IZZKID, Flashy IceCream, Gigi Ros, Gusset, INEXXSTABLE, Jeff Mills, Jovedry, Julian Anthony, Kaytranada, Lildami, Luciano, Max Dean, Mercè, Nadi Cabbad, NHYMPH, Nuup, PAULA GM, SYREETA y Yu Su.

Brunch Electronik Festival 2026 — Line up