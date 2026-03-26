El Brunch Electronik Festival continúa avanzando hacia su edición más ambiciosa y presenta ahora la distribución del line-up por días, coincidiendo con la salida a la venta de las entradas de día (single day tickets). El festival, que se celebrará los próximos 7, 8 y 9 de agosto en el Parc del Fòrum, confirma así la estructura completa de sus tres jornadas, permitiendo al público elegir cómo vivir la experiencia Brunch este verano. El festival reunirá a algunos de los nombres más influyentes de la escena electrónica global, como Paul Kalkbrenner, Floating Points (Live), Kaytranada, I Hate Models, Jeff Mills, Luciano, Miss Monique, Eric Prydz, CamelPhat, Massano, Mau P, Marrøn o Rødhåd, entre muchos otros. Brunch Electronik seguirá apostando también por el talento local, especialmente a través del escenario de lives Euphorik, donde actuarán artistas como Lildami, Gusset, Gigi Ros, Jovedry, B1N0, Flashy Ice Cream o Mercè, reforzando el vínculo del proyecto con la escena catalana.

Tres días de festival, tres identidades sonoras

Cada jornada del festival se construye como un recorrido propio dentro del universo Brunch Electronik, combinando grandes nombres internacionales con talento emergente y local. Viernes 7 de agosto

El festival arrancará con una jornada marcada por la diversidad y la energía de club, con nombres como Kaytranada, Jeff Mills, Paul Kalkbrenner, Rødhåd y Miss Monique, en un equilibrio entre house contemporáneo, techno y sonidos más melódicos. Sábado 8 de agosto

El sábado se concentrarán algunos de los grandes headliners del festival, con Eric Prydz, CamelPhat, I Hate Models, Luciano y Floating Points (Live), en una jornada que recorrerá desde el techno más contundente hasta propuestas más experimentales y en vivo. Domingo 9 de agosto

El cierre del festival, recientemente anunciado, estará encabezado por The Blaze (DJ set), junto a RY X (DJ set), Mind Against y la artista local Marian Ariss, en una jornada que apuesta por una dimensión más emocional, atmosférica y narrativa.

Afterparty y experiencia extendida

El festival volverá a contar con sus afterparties oficiales, una extensión natural de laexperiencia Brunch más allá del Fòrum. Las fechas se anunciarán próximamente y tendrán lugar en estos cuatro espacios clave de la ciudad: Input (Poble Espanyol), La Terrrazza(Poble Espanyol), Upload (Poble Espanyol) y Nacar Club (Luz de Gas).

Brunch Electronik Festival 2026 — Line up completo