Barcelona volverá a convertirse los próximos 7, 8 y 9 de agosto en uno de los grandes epicentros europeos de la música electrónica con la celebración de la cuarta edición de Brunch Electronik Festival en el Parc del Fòrum. Después de reunir a más de 70.000 asistentes en sus dos últimas ediciones y renovar su licencia en éste enclave estratégico de la ciudad hasta 2028, el festival presenta una edición que va mucho más allá de su programación artística: una propuesta que pone el foco en la experiencia, la innovación, la sostenibilidad y el vínculo con la ciudad. Con más de 100 actuaciones durante tres días, Brunch Electronik Festival reafirma su apuesta por la diversidad musical con una programación que reúne grandes referentes internacionales, talento emergente y escena local. Del house y el techno a los formatos live, el melodic o el minimal, el cartel ofrece un recorrido por la riqueza de la electrónica contemporánea, con una identidad propia en cada escenario. La diversidad musical vuelve a ser uno de los grandes ejes de Brunch Electronik Festival. Durante los tres días de programación, el público podrá recorrer prácticamente todo el espectro de la electrónica contemporánea: desde el techno más hipnótico con JeffMills, Rødhåd o Marrøn, hasta las propuestas más contundentes de I Hate Models, SNTS o 999999999. El melodic house y el melodic techno también tendrán un gran protagonismo con artistas como Eric Prydz, Camel Phat, Kevin de Vries, Massano o MissMonique, mientras que el house y el tech-house estarán representados por referentes como Jamie Jones, Luciano, Seth Troxler o Wade, junto a propuestas más underground como Shanti Celeste, Chaos in the CBD, PARAMIDA o Yu Su. Un recorrido musical pensado para reflejar la riqueza y la evolución de la escena electrónica actual. Esta edición reunirá varias actuaciones exclusivas que convierten el festival en una cita única. Kaytranada ofrecerá el único concierto en la península este año, con una propuesta que fusiona electrónica, hip-hop y R&B. Además, el festival acogerá directos muy especiales como los de Paul Kalkbrenner, Floating Points, Cassius y Acid Arab, siendo estos dos últimos los únicos conciertos en formato live que ofrecerán en España durante 2026. La programación se completa con colaboraciones inéditas en formato b2b, comoÂme b2b Trikk, Amémé b2b LP Giobbi o BASHKKA b2b Sally C, encuentros poco habituales que refuerzan el carácter exclusivo de esta edición y la convierten en una experiencia difícil de encontrar en otros festivales. Este cartel no solo mira al panorama internacional. Barcelona está viviendo un momento creativo muy interesante y eso también estará representado con la presencia de talento local, con artistas como Paula GM, Brieela, INEXXSTABLE, NHYMPH, Mercè, B1N0, Lil Dami o Flashy Ice Cream, que reflejan la diversidad y el buen momento que vive la escena de la ciudad.

Nuevos escenarios para una experiencia más inmersiva

Desde su primera edición, Brunch Electronik Festival ha entendido que la experiencia va mucho más allá de la música. Por ello, este año el festival presenta una renovación de sus principales escenarios, concebidos para acercar aún más a los asistentes a los artistas y reforzar el componente visual y experiencial del evento. ● GrooviK estrena un diseño de inspiración industrial que refuerza la identidad visual de Brunch Electronik, con una gran cubierta circular y una estructura en dos alturas que acerca al DJ al público, creando una experiencia más inmersiva y cercana.



● IconiK by Yamaha evoluciona hacia un escenario de gran formato que combina arquitectura efímera, tecnología y una nueva propuesta visual, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de esta edición. ● Open Stage celebra su tercera edición consolidándose como el punto de encuentro del festival: un espacio abierto pensado para descubrir nuevos talentos a través de su convocatoria, ya abierta, hasta el 16 de julio. ● A estos espacios se suman HarmoniK, EuphoriK by Estrella Damm y RhythmiK, escenarios ya emblemáticos del festival que regresan con una programación renovada. Entre ellos destaca RhythmiK by Resident Advisor, fruto de una colaboración que continúa apostando por dar visibilidad tanto a referentes de la escena internacional como a las nuevas generaciones de la música electrónica.

Una experiencia que sigue evolucionando

El festival incorpora diversas mejoras para optimizar la experiencia de los Brunchers. Se ha reforzado la propuesta técnica para mejorar la calidad del sonido, nuevos espacios y escenarios, mejoras en la distribución del recinto, una experiencia gastronómica ampliada y una organización pensada para facilitar la circulación y el confort del público. Además, el recinto contará con cuatro puntos de hidratación de agua fría distribuidos estratégicamente por todo el espacio (tras haber suministrado 90.000 litros de agua fría en la edición anterior), así como distintas áreas de descanso con sombra, césped y mobiliario. También se instalarán sistemas de nebulización en zonas de paso y de descanso para ofrecer puntos de refresco durante toda la jornada, y gran parte de los escenarios estarán ubicados en zonas de sombra o dispondrán de estructuras específicas de sombreado.Como medida adicional para favorecer el bienestar de los asistentes, el festival ofrecerá gratuitamente fruta fresca durante la jornada. El festival también reforzará las conexiones con transporte público y los planes de movilidad para favorecer un acceso más cómodo y sostenible al recinto, con un servicio gratuito de lanzaderas, desde el Fòrum hacia Poble Espanyol –viernes y sábado–, donde se llevarán acabo los 3 afterparties oficiales, contribuyendo así a disminuir la huella ambiental generada por la movilidad del público. El afterparty del domingo se celebrará en NACAR. La accesibilidad es una prioridad para el festival. En colaboración con la Fundación MusicFor All, se implementan medidas para que todas las personas puedan disfrutar de la experiencia en igualdad de condiciones, con recursos específicos para personas con discapacidad auditiva, visual y motriz, además de atención especializada, espacios adaptados y préstamos de ayudas técnicas.

Compromiso con la sostenibilidad

La sostenibilidad continúa siendo uno de los pilares estratégicos del festival. Este año Brunch Electronik incorpora de nuevo a Repsol como Partner Energético, que suministrará combustible NEXA de origen 100 % renovable para alimentar grupos electrógenos e instalaciones del recinto, contribuyendo a reducir las emisiones asociadas al evento. A ello se suman iniciativas ya consolidadas como el uso de vasos reutilizables, la reducciónde residuos, la promoción de la movilidad sostenible y la colaboración con proyectos sociales y culturales.

Una experiencia construida junto a grandes aliados

La edición de 2026 cuenta con el respaldo de Estrella Damm como patrocinador principal y patrocinador del escenario EuphoriK, Yamaha como patrocinador del escenario Iconik y Repsol, que vuelve como Partner Energético del festival apostando por el uso de combustible NEXA de origen 100% renovable. Completan la lista de patrocinadores Ron Negrita, Schweppes, Red Bull, Poliakov, Patrón, Taco Bell, Disney+ y Oakberry, que contribuirán a enriquecer la experiencia del público mediante diferentes activaciones durante los tres días de festival.

Una edición que mira al futuro

Con más de una década construyendo comunidad y una programación que combina artistas internacionales, escena local y nuevas experiencias culturales, Brunch Electronik Festival afronta su cuarta edición como la más ambiciosa de su historia. Una edición que reafirma su compromiso con Barcelona y demuestra que un festival puede crecer sin perder aquello que lo hace único: su comunidad, su identidad y una manera diferente de vivir la música electrónica.

Afterparties y experiencia extendida