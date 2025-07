Barcelona volverá a ser epicentro de la música electrónica este verano con la tercera edición del Brunch Electronik Festival, que se celebrará del 7 al 10 de agosto de 2025 en dos de los espacios más icónicos de la ciudad: el Parc del Fòrum y el Poble Espanyol. Esta mañana, en una rueda de prensa celebrada en la Antiga Fàbrica Estrella Damm, la organización ha desvelado todos los detalles de una edición que crece en días, en cartel y en impacto, tanto cultural como medioambiental.

Durante la presentación, moderada por la comunicadora Patricia Pareja, han tomado la palabra los fundadores del proyecto, Loïc Le Joliff y François Joyzic, la directora de Brand Partnerships, Laura Corada, y Jorge Valdez, DJ y productor vinculado al colectivo queer barcelonés YoYo. Todos han coincidido en señalar que esta edición no solo refuerza el carácter internacional del festival, sino que incorpora mejoras clave basadas en la escucha activa del público y una evolución en su propuesta artística y social.

“La clave que nos hace únicos no está solo en el cartel, sino en la calidad de la experiencia”, ha subrayado François Joyzic, cofundador del festival. “Hay muchos promotores que se limitan a fichar artistas, pero nosotros hemos aprendido que lo más importante es cómo se vive el festival. No quieres colas, no quieres incomodidades. Llevamos más de 2.500 eventos organizados y cuidamos cada detalle para que la experiencia sea excepcional”.

El festival se inaugurará el jueves 7 de agosto con un concierto de apertura en la Plaça Major del Poble Espanyol, con Maribou State, en su única actuación en España en 2025, y Pretty Girl. El viernes 8 y el sábado 9, la acción se trasladará al Parc del Fòrum, con más de seis escenarios dedicados a distintas corrientes electrónicas, desde el techno más contundente hasta los directos melódicos y los sonidos house más bailables. La edición se cerrará el domingo 10 de agosto con un último día festivo en el Poble Espanyol, con actuaciones de Folamour, Kungs y artistas locales.

Entre los nombres confirmados destacan Nina Kraviz, Adriatique, Jungle (DJ Set), Klangkuenstler presentando Outworld, Patrick Mason, Purple Disco Machine (live), BenBöhmer (live), Chris Liebing, Marlon Hoffstadt (como Daddycation), Chelina Manuhutu, Korolova, Daria Kolosova e Ilario Alicante. El cartel, con más de 90 artistas, refleja la diversidad y la profundidad de una escena que Brunch Electronik lleva más de una década representando en todo el mundo.

En esta línea, una de las grandes novedades para 2025 es la inclusión del llamado Bosque Urban, una estructura cubierta que ofrecerá amplias zonas de sombra natural para combatir el calor sin perder la sensación de espacio abierto. “Este año hemos apostado más fuerte por las sombras, el agua y los espacios cómodos. El escenario circular, por ejemplo, se amplía y gana sombra después de que el año pasado el público lo sintiera muy apretado”, explicaba Joyzic.

Una de las iniciativas más celebradas en 2024, el Open Stage, regresa con más fuerza gracias a la colaboración con Von Dutch Loves y una programación aún más abierta al talento emergente. “Me gusta mucho el mix que estamos haciendo entre música y participación del público. El Open Stage se convierte en el corazón del recinto, y este año lo abrimos con Maribou State en su única actuación en España, algo que marcará un antes y después”, añadió.

Loïc Le Joliff, responsable de programación, explicó que el cartel de este año sigue una línea muy clara: “Intentamos no repetir artistas de un año a otro. Nuestra estrategia es mezclar talentos emergentes con nombres ya consolidados. Este año, 23 de los artistas de llineup cuentan con apoyo local o nacional, lo que reafirma nuestro compromiso con la escena de aquí”.

Una de las grandes apuestas tecnológicas de esta edición será el lanzamiento de una nueva app oficial, que permitirá al público interactuar con distintos escenarios, consultar ubicaciones y horarios, y enviar feedback en tiempo real. “Será una herramienta fundamental para seguir mejorando el festival a partir de la voz de quienes lo viven con nosotros”, destacaron desde la organización.

En el ámbito de patrocinios, Laura Corada anunció que “hemos pasado de 12 patrocinadores el año pasado a 18 este 2025, lo que supone un importante crecimiento presupuestario que se traduce en más capacidad para innovar y cuidar todos los rincones del festival”. Joyzic también destacó el papel de las marcas en esta evolución: “Gracias a los patrocinadores podemos hacer mucho más por mejorar el festival, desde la señalética hasta los espacios de prevención”.

En el ámbito de las marcas, el festival repite colaboración con el 80 % de los patrocinadores de 2024 y suma nuevas categorías como moda, gafas de sol, banca online y bebidas de té. Estrella Damm seguirá siendo patrocinador principal del escenario Euphorik, incorporando este año su barra Big Beer, un sistema de autoservicio automatizado. Yamaha renovará su presencia en el Iconik Stage con un backstage más visual. Nike volverá a activar elWarm-Up Electronik en una nueva versión. Poliakov ampliará su presencia con su propio Club Poliakov, mientras que Red Bull mantendrá su experiencia premium en el backstage del escenario Groovik. Entre las nuevas incorporaciones destacan Von Dutch Loves (que presenta el Open Stage), Woodys (gafas de sol), Bunq (banca digital), Hatsu (refrescos deté), así como OCB, Pizza Lab y Deleitto.

La edición 2025 incorporará una señalética más clara y sostenible, puntos de hidratación reforzados, redistribución de escenarios para evitar solapamientos y nuevos accesos para garantizar una experiencia fluida desde la llegada hasta el cierre. El uso de combustible 100% renovable gracias a Repsol permitirá además reducir de forma significativa la huella de carbono del evento.

El compromiso social se refuerza con la implementación del protocolo NO CALLEM, un Safe Space con apoyo psicológico, el stand del Observatori Contra l’LGTBIfòbia, y la colaboración con Social Fooding para luchar contra el desperdicio alimentario.

Los after parties oficiales se celebrarán cada noche en clubes como La Terrrazza, Input y Sala Upload, prolongando la experiencia Brunch más allá del recinto.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Las entradas de día y los pases combinados ya están disponibles en la web oficial del festival, y desde hoy mismo se activa el acceso a precios reducidos en formato Early Bird. Brunch Electronik Festival 2025 promete no solo hacer bailar a la ciudad, sino seguir construyendo un modelo de festival basado en los valores, la inclusión, la comunidad y la innovación.