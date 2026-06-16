Tras consolidarse como una de las marcas de referencia de la cultura electrónica en Barcelona, Madrid y Andorra, Brunch Electronik continúa ampliando su presencia internacional con una nueva temporada en Ibiza. Este verano, la marca será la promotora de dos de las propuestas más relevantes de la isla en 528 Ibiza, de la mano de The Gardens of Babylon y FUSE, dos proyectos con comunidades globales y una identidad artística propia. Ubicado en las colinas de Benimussa, 528 Ibiza volverá a convertirse en el escenario de una serie de encuentros open air que conectan música, naturaleza y comunidad, valores que Brunch Electronik comparte desde sus orígenes.

La unión entre Brunch Electronik y la espiritualidad de The Gardens of Babylon: Between Worlds

Tras el éxito de anteriores colaboraciones, Brunch Electronik y The Gardens of Babylon vuelven a unir fuerzas para presentar una nueva edición de Between Worlds, una experiencia inmersiva que difumina las fronteras entre música, naturaleza, espiritualidad y expresión artística. Entre el live electrónico, el melodic techno y los sonidos orgánicos, Between Worlds reunirá este verano a algunos de los nombres más influyentes de la escena internacional. Desde la sensibilidad melódica de Ben Böhmer (Live) y Jan Blomqvist, hasta los universos inmersivos de Monolink (Hybrid) y Satori (Live); pasando por el exclusivo club set de Bob Moses y el refinado directo de Henrik Schwarz (Live). El broche final lo pondrán WhoMadeWho (Hybrid DJ Set) y Mind Against, dos referentes de la electrónica emocional contemporánea capaces de transformar cada actuación en una experiencia colectiva. Un cartel que dialoga con la esencia de The Gardens of Babylon: música, conexión y exploración sensorial en un entorno único como 528 Ibiza.

Más allá de la música, cada evento ofrecerá una experiencia inmersiva que combinará ceremonias de apertura, sesiones de sound healing, talleres creativos, instalaciones artísticas y espacios experienciales, creando un entorno donde música, arte, naturaleza y comunidad se encuentran. Una propuesta concebida como un viaje sensorial en constante evolución, sello distintivo de The Gardens of Babylon

FUSE x Brunch Electronik: el sonido underground de Londres llega a Ibiza

Por otro lado, Brunch Electronik volverá a colaborar con FUSE, uno de los colectivos más respetados de la escena underground europea, para una serie de eventos que tendrán lugar durante agosto en 528 Ibiza. Fundado por Enzo Siragusa, FUSE se ha consolidado durante más de una década como uno de los proyectos de referencia dentro del house y el minimal contemporáneo, construyendo una comunidad internacional alrededor de una cuidada selección musical y una filosofía centrada en la experiencia de club. La programación de FUSE x Brunch Electronik reunirá durante tres domingos consecutivos a algunos de los nombres más respetados de la escena underground internacional como Apollonia, Margaret Dygas, Raresh, Ben UFO, Sonja Moonear, Saoirse, Call Super, Traumer y Enzo Siragusa, fundador y figura central del proyecto. Una programación diseñada para los amantes de la cultura club, donde el house, el minimal y la electrónica de vanguardia serán los protagonistas desde el atardecer hasta la madrugada.

Los eventos se desarrollarán en un formato day-to-night, permitiendo que la energía evolucione de manera natural desde el jardín al aire libre hasta el club interior de 528 Ibiza, en sesiones de larga duración diseñadas para los amantes de la cultura club.

Brunch Electronik sigue expandiendo su comunidad