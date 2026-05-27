Brunch Electronik Barcelona anuncia oficialmente su summer season, consolidando una vez más su apuesta por los grandes encuentros open air en la ciudad con una programación más ambiciosa que nunca, marcada por la diversidad musical, la comunidad y la cultura electrónica de la ciudad. La temporada tendrá lugar en el Parc de la Trinitat, uno de los espacios más emblemáticos de la historia de Brunch Electronik, que volverá a transformarse en epicentro de la música electrónica durante el verano barcelonés. La nueva temporada llega tras una Spring Season que cerró con cuatro de cuatro eventos sold out, confirmando el gran momento que vive el proyecto y el fuerte vínculo construido con su comunidad en Barcelona. La programación reunirá algunos de los nombres más relevantes de la electrónica internacional junto a artistas locales, colectivos y propuestas emergentes que forman parte activa de la escena.

Vuelta a su ADN: el parque

La Summer Season mantendrá el formato diurno y open air que define el ADN de Brunch Electronik desde sus inicios: dos escenarios (Main y Green Stage), programación musical curada, gastronomía, zonas de descanso, activaciones y una experiencia diseñada para disfrutarse de forma colectiva, inclusiva y segura. Además de reforzar la experiencia de usuario, la temporada seguirá apostando por una programación diversa que transita entre house, techno, live electronics y sonidos contemporáneos, manteniendo el equilibrio entre grandes nombres internacionales y la credibilidad underground que caracteriza al proyecto. La temporada volverá a contar además con Petit Brunch, el espacio familiar del festival con talleres, juegos, actividades infantiles y talleres de DJ para niños, reafirmando la voluntad del proyecto de construir experiencias culturales intergeneracionales y accesibles para distintos públicos.

Opening, 12 de julio

El opening de temporada, ya a la venta, será el 12 de julio y estará encabezado por una auténtica leyenda de la electrónica: Laurent Garnier. Compartirá cartel con Job Jobse, Roi Perez y GRETA en el Main Stage. El Green Stage estará comisariado por Toy Tonics, con actuaciones de Kapote b2b Arpy Brown, Gee Lane y ALOT. El opening funcionará como una declaración de intenciones de la temporada: iconos de la electrónica, nuevas generaciones y colectivos con fuerte identidad curatorial compartiendo espacio en un formato pensado para el baile y la comunidad.

Segunda fecha, 19 de julio: House, minimal y nuevos sonidos

La segunda fecha de la temporada reunirá una combinación de house, minimal y sonidos contemporáneos liderada por algunos de los artistas más influyentes de la escena actual. El Main Stage contará con The Martinez Brothers, Carlita, Traumer e Indra Traferri. En paralelo, el Green Stage volverá a poner el foco en comunidades y propuestas emergentes de la escena local, reforzando uno de los pilares fundamentales de Brunch Electronik: crear puentes entre el club culture global y el talento de proximidad, en esta ocasión curado por La Aso, colectivo y comunidad cultural de Barcelona vinculada a la electrónica underground.

26 de julio, Disclosure protagonizará uno de los shows más esperados del verano:

La tercera fecha confirmada estará encabezada por Disclosure, en uno de sus shows más esperados del verano. La jornada contará también con HAAi, Bibi Seck y Dani BM en el Main Stage. Por otro lado, el Green Stage reunirá, por curadoría del colectivo Antídoto, a Riria, Yousef, Thelma y Dani BM, consolidando una propuesta musical transversal y diversa.

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