Por otro lado, y en una edición tan especial como su número indica, la 20ª temporada de la competición, Red Bull Batalla ha celebrado no solo al nuevo campeón, si no dos décadas de historia y evolución del freestyle en España y el mundo. Las clasificatorias regionales, celebradas en Gijón y Málaga, dieron voz a una nueva generación de talentos decididos a desafiar la experiencia y el legado de los veteranos. La Final Nacional ha sido el escenario perfecto para que ambas generaciones mostraran su frescura, ingenio y dominio del verso.

El jurado, formado por estrellas del freestyle como Robledo, Invert, Noult, Blon y el rapero venezolano Akapellah, tuvo la difícil tarea de elegir al mejor MC de la temporada, a pesar de los reñidos duelos one to one vividos entre el podio de los aspirantes. Sobre el escenario, la dupla de Bekaesh y Marina Vinyals volvía para poner orden y energía en la batalla, mientras que DJ Verse marcaba con sus beats el ritmo de la jornada, acompañados por los casters, FJ, More Black Thais y Kapo 013.