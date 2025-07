La segunda jornada de Bilbao BBK Live 2025 estará marcada por una presencia femenina excepcional, con actuaciones de Raye, una de las artistas más influyentes y versátiles del pop británico actual, BadGyal, icono de la música urbana con una puesta en escena desbordante , y Amaia, que regresa a Kobetamendi con su aclamado nuevo disco Si abro los ojos no es real y su mágico y magnético directo. Junto a ellas, Amyl & The Sniffers llevarán su explosivo directo punk a lo más alto del cartel. Además, los recientemente confirmados KNEECAP protagonizarán una de las actuaciones más esperadas del día. El trío irlandés combina hip hop y tradición gaélica con un discurso político afilado y directo, convirtiéndose en una de las voces más combativas de la escena europea actual y en altavoz de causas como la denuncia del genocidio en Palestina. Completan la jornada nombres como Polo & Pan y Orbital, que expandirán el terreno electrónico, y artistas como Jessica Pratt, Jalen Ngonda, Obongjayar o Sofie Royer, que aportarán intensidad y belleza desde registros más íntimos y vanguardistas. Rusowsky presentará por primera vez en Bilbao su celebrado álbum debut DAISY , con un directo que refleja el punto de madurez y expansión creativa en el que se encuentra. Carlos Ares llega con La Boca del Lobo , un trabajo aplaudido por crítica y público donde confluyen el pop más contemporáneo y una sensibilidad lírica inusual. Junto a ellos, Julieta, Abhir y Baiuca seguirán ampliando el espectro estilístico del día, mientras que Sal del Coche y Xsakara pondrán el acento local con propuestas de fuerte identidad. Entrada la madrugada, GORRIA se transformará con la sesión curada por JUGO3000, acompañado de los sets de Drummie, Kinara y Nusar3000, en una celebración colectiva del baile y los ritmos del futuro .

La última jornada del festival estará liderada por Kylie Minogue, ícono absoluto del pop, que aterriza por fin en Bilbao con su celebrado álbum Tension II. Junto a ella, Nathy Peluso desplegará su magnetismo escénico en un directo que desafía etiquetas, y Damiano David presentará Funny LittleFears, su primer trabajo en solitario tras una meteórica trayectoria con Måneskin. Hidrogenesse y Sparks compartirán jornada en el escenario Repsol en uno de los momentos más especiales del festival. Sparks, con más de medio siglo de trayectoria, son leyenda del pop performativo; Hidrogenesse, con 25 años de carrera, ofrecerán el show Así se baila el siglo XX, un homenaje libre y personal a esa tradición excéntrica y transgresora. Un diálogo generacional que reivindica la vigencia del pop más performativo. Carolina Durante, una de las bandas clave del nuevo rock estatal, vuelve por tercera vez a Bilbao BBK Live para reafirmar su conexión con el público. Tras superar los contratiempos de su vocalista en esta edición prometen redoblar la apuesta con su energía habitual. Junto a ellos, Fat Dog y Viva Belgrado refuerzan el pulso de guitarras que atraviesa la programación del sábado. Completan la jornada propuestas como The Blessed Madonna presents WE STILL BELIEVE, un cierre vibrante con mensaje inclusivo y estética de club; la elegancia electrónica de L’Impératrice y la exploración sonora de Makaya McCraven; la oscuridad post-punk de Heartworms y la sensibilidad folk de Alice Phoebe Lou. Sidonie, Amateur, Malko y Janus Lester suman diversidad y personalidad a una jornada que equilibra lo icónico con lo contemporáneo. En GORRIA, la última noche se vivirá con la intensidad sonora de EN1GMA, que conducirá una sesión de electrónica acelerada junto a Fukcnormal, Mina Galán y OLVIDO, reafirmando este espacio como refugio para quienes entienden la pista como un lugar de liberación.