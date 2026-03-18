Bilbao BBK Live celebrará los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 su 20 aniversario en Kobetamendi, el enclave natural que desde hace dos décadas convierte la montaña en un punto de encuentro entre música, ciudad y paisaje. Más de 80 artistas formarán parte de una edición especial que volverá a reunir a algunas de las figuras más relevantes del panorama internacional junto a nuevas voces llamadas a marcar el presente de la música. Con Bilbao extendiéndose a sus pies, el festival volverá a transformar durante tres días la cima de Kobetamendi en un lugar donde la experiencia musical se vive de una forma distinta.

Jueves 9 de julio

El jueves 9 de julio, Calvin Harris encabezará la primera jornada en Kobetamendi con un show exclusivo en la península cargado de efectos especiales y todos los hits que han convertido su discografía en una de las más celebradas de la música electrónica. Junto a él, una de las actuaciones más esperadas del día será la de FKA twigs, artista inclasificable que ha redefinido los límites del pop contemporáneo a través de un universo sonoro y visual profundamente personal, donde música, coreografía y estética se integran en un directo tan hipnótico como preciso. Completa este bloque de grandes nombres David Byrne, leyenda del pop experimental que ha demostrado a lo largo de su trayectoria que sus directos son auténticos ejercicios de precisión escénica. La confesionalidad irá dela mano de Dani Fernández y Belén Aguilera, dos compositores que comparten el carácter personal en sus letras y que recientemente cruzaron sinergias en su memorable actuación en los Goya.También estarán la promesa del folk-pop Paris Paloma y el art-pop de hemlocke springs, que llegará a Bilbao con su primera fecha europea y con The Apple Tree Under the Sea, considerado por la crítica como uno de los discos del año. El cartel de este primer día se completa con los proyectos distintivos de la maliense Fatoumata Diawara, que combina raíz y modernidad; Apparat, con su electrónica vanguardista; Don West y su elegante R&B; y la crudeza lírica de Folk Bitch Trio o Las Petunias. Además, el festival vuelve a poner el foco en el talento emergente con Sara Zozaya, Hoonine y GAR.

Viernes 10 de julio

El viernes 10 de julio el icono del pop británico Robbie Williams traerá a Kobetamendi su Long 90’sTour, una mirada nostálgica a la década que marcó su carrera y que acompaña al lanzamiento de su nuevo álbum Britpop. Alabama Shakes con su soul rock incendiario y la inconfundible voz de Brittany Howard será otro de los nombres a no perderse, así como el imaginario melancólico y luminoso de Belle and Sebastian, y la épica popular de La M.O.D.A., dos propuestas muy distintas que encuentran en el directo un espacio de celebración colectiva. La electrónica estará representada por Richie Hawtin, que presentará DEX EFX X0X, un espectáculo inmersivo que explora nuevos territorios entre improvisación y tecnología; por Soulwax, uno de los proyectos más influyentes de la electrónica europea; y por TOMORA, el supergrupo formado por Tom Rowlands (The ChemicalBrothers) y AURORA. La escena de guitarras tendrá un peso destacado con el icono del pop independiente Xoel López, las figuras clave del panorama alternativo nacional Depresión Sonora y La Paloma, el flamenco contemporáneo de Yerai Cortés y Westside Cowboy, uno de los grupos más prometedores de 2026. Como en cada edición, la diversidad musical seguirá marcando el pulso delfestival, con propuestas como el euro-country de CMAT, el elegante soul de Thee Sacred Souls, elR&B y trap de Juicy BAE o el divertido dance-pop de Mietze Conte. La jornada contará también con las siempre bien recibidas propuestas con etiqueta euskalduna de Marte Lasarte y Suave.

Sábado 11 de julio

La última jornada del festival reunirá grandes nombres de distintas escenas como Dellafuente, una de las figuras más influyentes de la música estatal actual, que llegará a Bilbao BBK Live en uno de los momentos más destacados de su carrera con un nuevo show ideado para sus pocas fechas de este verano; IDLES, que regresan al aniversario del festival para responder a las peticiones de quienes buscan el pulso más visceral del rock; Lily Allen, presentando West End Girl, su aclamado álbum confesional, en un directo exclusivo donde interpretará el disco al completo a modo musical; Interpol, una de las bandas más influyentes del indie-rock de las últimas décadas; Charlotte de Witte, figura clave de la electrónica contemporánea; el icono del pop francés ZAZ; y la visión acelerada y provocadora de la nueva electrónica rave de horsegiirL. También estarán presentes artistas que están renovando el panorama nacional desde distintos ángulos como Ralphie Choo, BBTrickz, AMORE, Queralt Lahoz o CERVATANA, junto a voces de la nueva escena italiana como NuGenea (live band) y Mind Enterprises. Finalmente, la representación euskalduna llegará de la mano de las nuevas sensaciones Aimarz y BARRRK.

BASOA. EL BOSQUE HEDONISTA.

Basoa volverá a erigirse como uno de los grandes refugios del festival: un espacio donde la electrónica se funde con la naturaleza y la pista de baile se convierte en una experiencia sensorial inmersiva en pleno bosque de Kobetamendi. A lo largo del fin de semana, el escenario irá desplegando distintos paisajes sonoros que acompañarán el ritmo de cada jornada.

El jueves, Basoa abrirá su viaje con una selección marcada por el espíritu disco y el cosmic house más underground, con 2manydjs, Erol Alkan b2b Optimo (Espacio), Dee Diggs, Paula Tape y Guim, nombres que conectan la cultura rave con la herencia post-punk y la euforia del club. El viernes, el bosque se sumergirá en territorios más oscuros e hipnóticos, rozando el techno más profundo con las sesiones de Donato Dozzy, DJ Nobu, Vlada, Sedef Adasï y Miravalles, figuras que transformarán Basoa en un espacio de trance colectivo. El sábado, el cierre llegará con una jornada marcada por los debuts en este escenario de Nicolas Lutz, DJ Koze, Badsista, Bashkka y Mattias El Mansouri; cinco nombres que llevarán la pista hacia terrenos más psicodélicos y festivos para despedir el bosque hasta el próximo año.

LASAI. TEMPOS LENTOS EN UN ENTORNO NATURAL

Lasai volverá a desplegar su propio territorio dentro del festival: un espacio pensado para dejarse llevar por tempos más contenidos y una escucha más atenta, donde los BPM bajan y la música invita a una experiencia más introspectiva con Bilbao como telón de fondo. La programación de este 20 aniversario se articula a través de distintas curadurías que aportan identidad propia a cada jornada. El colectivo Minor AM abrirá el jueves con un showcase de nuevos talentos como Suze Ijó, JamesMassiah, Livwutang, Joni DJ y Amelia Holt. El viernes, Meritxell de Soto liderará una noche de corte más experimental junto a Elena Barker, Genosidra, Somadamantina (live) y Torus. El sábado, una selección de DJs de espíritu digger: Ylia, Toni Bass, Alexis Le-Tan, Iro Aka, que cerrarán el recorrido con una sesión más orientada al club.

GORRIA. EL FESTIVAL SE CONVIERTE EN CLUB.

Tras el éxito del año pasado, GORRIA regresa a Bilbao BBK Live con dos noches protagonizadas por algunos de los nombres más estimulantes del panorama actual. Vampirina Club by Metrika & D.Basto liderarán el viernes una sesión capitaneada por la artista castellonense junto a su crew y su DJ, llevando a la pista el universo estético y sonoro que ha convertido a Metrika en uno de los fenómenos más singulares de la nueva escena. El sábado será el turno de Hotcore Party: Taichu and Friends, una fiesta comandada por la artista argentina que cerrará uno de los escenarios del festival con una sesión exclusiva en la línea de su imaginario sonoro y performativo.

BILBAO BBK LIVE: MÁS QUE MÚSICA, UNA VIVENCIA ÚNICA