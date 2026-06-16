Bb trickz presentó este sábado “sugarhiii”, su nuevo EP de siete temas producidos por el escocés Hudson Mohawke (Ye, Drake, John Legend) y el productor británico Outlaw, que combina club-rock, afro-house y pop con sello español, con toques de Americana clásica. El EP incluye los singles “le le” y “a la mala”; este último, que samplea a The Cardigans, refleja una sofisticación pop que distingue a la artista entre su generación.
El EP llega tras un 2025 de gran proyección internacional para la artista, marcado por su debut en Coachella, colaboraciones con Charli XCX (“Club classics” remix) e Ice Spice (“BB Belt” remix), y presencia en fashion weeks de Nueva York y París junto a André 3000. Con “Sugarhiii” recién publicado, Bb trickz inicia ahora una gira de festivales de verano que incluye We Love Green, Roskilde, Bilbao BBK Live y All Points East, en el Victoria Park de Londres. El nuevo trabajo confirma la evolución artística de Bb trickz: del sample-drill hacia un sonido más cercano al bedroom pop e indie, con una identidad propia cada vez más internacional, sin perder el acento español que la caracteriza.
Sobre la fiesta de lanzamiento
El lanzamiento se celebró este sábado en un venue secreto (parking) de Barcelona, transformado para la ocasión en un espacio que combinaba la estética de una habitación adolescente con el espíritu de una rave party. Fonotrauma puso la música ambiental mientras la comunidad creativa de Barcelona (entre ellos artistas como Rojuu) se mezclaba con fans que esperaban desde las seis de la tarde. El espacio incluyó chuches, cervezas, camas en tonos pastel y una instalación de estrellas luminosas de techo y pared, esas que todos tuvimos alguna vez en nuestra habitación, convertida en obra de arte.
Ella llegó en un descapotable negro a las nueve de la noche, rodeada de sus amigas, entre una avalancha de fans que le entregaban regalos y le pedían fotos. La noche terminó en Nitsa (Sala Apolo), donde Bb trickz volvió a subirse al escenario ante un público totalmente entregado, cerrando así la celebración del lanzamiento de “sugarhiii” llena de energía.