Bb trickz presentó este sábado “sugarhiii”, su nuevo EP de siete temas producidos por el escocés Hudson Mohawke (Ye, Drake, John Legend) y el productor británico Outlaw, que combina club-rock, afro-house y pop con sello español, con toques de Americana clásica. El EP incluye los singles “le le” y “a la mala”; este último, que samplea a The Cardigans, refleja una sofisticación pop que distingue a la artista entre su generación.

El EP llega tras un 2025 de gran proyección internacional para la artista, marcado por su debut en Coachella, colaboraciones con Charli XCX (“Club classics” remix) e Ice Spice (“BB Belt” remix), y presencia en fashion weeks de Nueva York y París junto a André 3000. Con “Sugarhiii” recién publicado, Bb trickz inicia ahora una gira de festivales de verano que incluye We Love Green, Roskilde, Bilbao BBK Live y All Points East, en el Victoria Park de Londres. El nuevo trabajo confirma la evolución artística de Bb trickz: del sample-drill hacia un sonido más cercano al bedroom pop e indie, con una identidad propia cada vez más internacional, sin perder el acento español que la caracteriza.