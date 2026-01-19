Baiuca DJ Set y Hajar completan el cartel del IrídiaFest 2026 en Paral·lel 62

El IrídiaFest ha anunciado hoy los nombres de los artistas que completan la cuarta edición del festival, que se celebrará el viernes 13 y el sábado 14 de marzo de 2026 entre la Sala Paral·lel 62, sede habitual del evento, y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que se incorpora a la edición de este año.
El pasado mes de noviembre, el festival avanzó los primeros nombres de la programación 2026: el dúo marroquí-tunecino Aïta Mon Amour, referente de la música árabe contemporánea; el colectivo de electrónica valenciano Faixa; y un coloquio con artistas exiliados que forman parte de Artists at Risk. Ahora, el cartel se completa con Baiuca, que en esta ocasión actuará en formato DJ Set, fusionando música tradicional gallega con electrónica de vanguardia, y Hajar, DJ melillense residente en Barcelona que combina ritmos árabes y brasileños con house y disco.
Ambas propuestas reafirman un diálogo musical entre culturas que encarna el lema de esta edición, “Cultura y derechos en ambas orillas del Mediterráneo”. Una apuesta que reivindica la necesidad de erradicar el odio, desmontar estereotipos y desafiar las fronteras entre el norte y el sur del Mediterráneo a través de la música, la cultura y la acción colectiva.
Impulsado en 2023 por Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos junto a Say It Loud, el IrídiaFest se ha consolidado como un espacio de confluencia entre arte, cultura y derechos humanos. El festival propone el arte como herramienta de transformación social, capaz de defender la libertad de expresión, hacer frente a las violencias y situar la diversidad en el centro. Edición tras edición, IrídiaFest da voz a creadores que entienden la música como un lenguaje de resistencia y diálogo, esencial para generar conciencia e impulsar el cambio social.
El cartel de la cuarta edición del IrídiaFest, firmado por la ilustradora barcelonesa Cristina Daura, traduce visualmente los valores que vertebran el festival. A través de una composición de formas geométricas y colores intensos, la imagen evoca la idea de colectividad, interconexión y movimiento compartido, reforzando el carácter comunitario delIrídiaFest y su compromiso con la diversidad y los derechos humanos.
Una programación que conecta tradición y contemporaneidad
La cuarta edición del IrídiaFest arrancará la tarde del viernes 13 de marzo en el CCCB, con una jornada inaugural gratuita y abierta al público. Este primer encuentro consistirá en un coloquio a cargo de miembros de Artists at Risk, una red internacional que agrupa instituciones artísticas, organizaciones sin ánimo de lucro, municipios y organismos estatales, y que apoya, reubica y financia a artistas y profesionales de la cultura en situación de riesgo por persecución, opresión o conflictos armados. Desde 2013, la red ha auxiliado a más de 1.100 creadores, reubicándolos en más de 330 centros colaboradores en todo el mundo, según datos de la propia institución, consolidándose como un referente global en la defensa de la libertad artística.
El sábado 14 de marzo, la Sala Paral·lel 62 volverá a acoger la tradicional jornada festiva y musical del festival, que este año programa cuatro conciertos de artistas que fusionan los ritmos tradicionales de sus territorios de origen con los sonidos más vanguardistas y experimentales del momento. Una propuesta concebida como un viaje por las músicas del Mediterráneo, donde el público podrá bailar y, al mismo tiempo, reivindicar la diversidad cultural y el diálogo entre identidades.
Entre los últimos nombres confirmados destaca Baiuca DJ Set, proyecto del productor gallego Alejandro Guillán, referente en la fusión de música tradicional gallega con electrónica de vanguardia. Tras sus icónicos álbumes Solpor (2018) y Embruxo (2021), así como los EP Misturas y Paisaxes, el artista ha desarrollado un mestizaje musical singular que se ha convertido en un referente dentro y fuera del Estado, redefiniendo la manera de conectar tradición e innovación. En plena gira internacional Barullo Tour 2025/2026, con paradas en ciudades como Buenos Aires, Lisboa o Glasgow, Baiuca actuará el próximo 16d e enero en la sala Razzmatazz, donde ya ha colgado el cartel de entradas agotadas.
Hajar, originaria de la ciudad transfronteriza de Melilla y residente en Barcelona, combina en sus sets eclécticos la música tradicional árabe con ritmos brasileños como la MPB, la samba y el funk, además de house y disco. Influenciada por sus raíces marroquíes y por la experiencia sonora de São Paulo, sus mezclas son un acto de recuperación cultural, en el que cada vinilo revive sonidos del pasado para contar historias que merecen ser explicadas de nuevo. A través de su música, refleja su propia vida marcada por los intercambios, la identidad mestiza y las luchas compartidas, creando al mismo tiempo un espacio inclusivo en el que se celebra la diversidad.
Información práctica IrídiaFest 2026
Viernes 13/03 (horario a determinar). Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Jornada inaugural con el colectivo Artists at Risk
Sábado 14/03 a les 21 h. Sala Paral·lel 62Música en directo con Faixa, Aïta Mon Amour, Hajar y Baiuca DJ Set
Las entradas del IrídiaFest 2026 para asistir a los conciertos del sábado 14 de marzo ya se pueden adquirir a través de la página web de la Sala Paral·lel 62, a un precio de 25 €. Elcoloquio inaugural de Artists at Risk, que tendrá lugar el viernes 13 de marzo, será gratuito y abierto a todo el mundo.