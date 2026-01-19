Baiuca DJ Set y Hajar completan el cartel del IrídiaFest 2026 en Paral·lel 62

El IrídiaFest ha anunciado hoy los nombres de los artistas que completan la cuarta edición del festival, que se celebrará el viernes 13 y el sábado 14 de marzo de 2026 entre la Sala Paral·lel 62, sede habitual del evento, y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que se incorpora a la edición de este año.

El pasado mes de noviembre, el festival avanzó los primeros nombres de la programación 2026: el dúo marroquí-tunecino Aïta Mon Amour, referente de la música árabe contemporánea; el colectivo de electrónica valenciano Faixa; y un coloquio con artistas exiliados que forman parte de Artists at Risk. Ahora, el cartel se completa con Baiuca, que en esta ocasión actuará en formato DJ Set, fusionando música tradicional gallega con electrónica de vanguardia, y Hajar, DJ melillense residente en Barcelona que combina ritmos árabes y brasileños con house y disco.

Ambas propuestas reafirman un diálogo musical entre culturas que encarna el lema de esta edición, “Cultura y derechos en ambas orillas del Mediterráneo”. Una apuesta que reivindica la necesidad de erradicar el odio, desmontar estereotipos y desafiar las fronteras entre el norte y el sur del Mediterráneo a través de la música, la cultura y la acción colectiva.

Impulsado en 2023 por Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos junto a Say It Loud, el IrídiaFest se ha consolidado como un espacio de confluencia entre arte, cultura y derechos humanos. El festival propone el arte como herramienta de transformación social, capaz de defender la libertad de expresión, hacer frente a las violencias y situar la diversidad en el centro. Edición tras edición, IrídiaFest da voz a creadores que entienden la música como un lenguaje de resistencia y diálogo, esencial para generar conciencia e impulsar el cambio social.

El cartel de la cuarta edición del IrídiaFest, firmado por la ilustradora barcelonesa Cristina Daura, traduce visualmente los valores que vertebran el festival. A través de una composición de formas geométricas y colores intensos, la imagen evoca la idea de colectividad, interconexión y movimiento compartido, reforzando el carácter comunitario delIrídiaFest y su compromiso con la diversidad y los derechos humanos.