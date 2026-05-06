Este año renació Jesús y, cuatro días después, ha empezado la 12ª edición de SOUND ISIDRO VIBRA MAHOU, un año más con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo. Así ha sido porque así tenía que ser: arranca el mes de abril y, con ello, una nueva edición del ciclo de conciertos de los sueños, donde todo es posible y donde, un año más, volveremos a copar cerca de una veintena de salas del circuito madrileño con más de 120 artistas. Una edición que arranca este mismo jueves 9 de abril y que se extenderá hasta el 20 de junio, y que a lo largo de la semana tendremos ocho conciertos para dar el pistoletazo de salida a una edición muy especial.

Uno de los shows más esperados será el de Soziedad Alkoholika, uno de los grupos más importantes de hardcore-punk estatal, auténticos mitos y leyendas del rock estatal, que llegarán el jueves a La Riviera. La psicodelia y el shoegaze australiano dirá presente con The Dharma Chain, que también estarán el jueves pero en la Sala Siroco; mientras que De Ninghures, una de las revelaciones del nuevo folclore gallego, que llegarán a la Sala Copérnico el viernes 10; o una nueva visita de las catalanas Mourn, que estarán presentando formalmente su primer álbum con letras en castellano, este viernes en Siroco. Las reveladoras La Rate Timide han agotado todas las entradas del que será su concierto en Contraclub este sábado 11 de abril; mientras que tendremos la visita del japonés DJ Koco aka Shimokita, uno de los DJs con más groove del circuito asiático y que estará este jueves en Clamores; o la alianza entre power-pop y rockera alternativa gallega que llevará a Familia Caamagno y The Homens a la sala Maravillas este sábado 11. Mientras tanto, podéis sacar entradas para los shows tanto de esta semana como de las venideras, para los que en muchos casos ya no quedan entradas (como en los shows de Shego, Pedro Ladroga, Pastora, Gara Durán o El Diablo de Shanghai), en otros casos hemos ampliado aforo y cambiado de sala y, en otros casos, estamos a puntito de cantar sold out.