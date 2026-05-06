Este año renació Jesús y, cuatro días después, ha empezado la 12ª edición de SOUND ISIDRO VIBRA MAHOU, un año más con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo.
Así ha sido porque así tenía que ser: arranca el mes de abril y, con ello, una nueva edición del ciclo de conciertos de los sueños, donde todo es posible y donde, un año más, volveremos a copar cerca de una veintena de salas del circuito madrileño con más de 120 artistas.
Una edición que arranca este mismo jueves 9 de abril y que se extenderá hasta el 20 de junio, y que a lo largo de la semana tendremos ocho conciertos para dar el pistoletazo de salida a una edición muy especial.
Uno de los shows más esperados será el de Soziedad Alkoholika, uno de los grupos más importantes de hardcore-punk estatal, auténticos mitos y leyendas del rock estatal, que llegarán el jueves a La Riviera.
La psicodelia y el shoegaze australiano dirá presente con The Dharma Chain, que también estarán el jueves pero en la Sala Siroco; mientras que De Ninghures, una de las revelaciones del nuevo folclore gallego, que llegarán a la Sala Copérnico el viernes 10; o una nueva visita de las catalanas Mourn, que estarán presentando formalmente su primer álbum con letras en castellano, este viernes en Siroco.
Las reveladoras La Rate Timide han agotado todas las entradas del que será su concierto en Contraclub este sábado 11 de abril; mientras que tendremos la visita del japonés DJ Koco aka Shimokita, uno de los DJs con más groove del circuito asiático y que estará este jueves en Clamores; o la alianza entre power-pop y rockera alternativa gallega que llevará a Familia Caamagno y The Homens a la sala Maravillas este sábado 11.
Mientras tanto, podéis sacar entradas para los shows tanto de esta semana como de las venideras, para los que en muchos casos ya no quedan entradas (como en los shows de Shego, Pedro Ladroga, Pastora, Gara Durán o El Diablo de Shanghai), en otros casos hemos ampliado aforo y cambiado de sala y, en otros casos, estamos a puntito de cantar sold out.
PRIMEROS CONFIRMADOS SOUND ISIDRO 2026:
Jueves 9 de abril: Soziedad Alkohólika @La Riviera [entradas]
Jueves 9 de abril: DJ Koco aka Shimokita @Clamores [entradas]
Jueves 9 de abril: The Dharma Chain @Siroco [entradas]
Viernes 10 de abril: De Ninghures @Copérnico [entradas]
Viernes 10 de abril: Mourn @Siroco [entradas]
Sábado 11 de abril: Familia Caamagno + The Homens @Maravillas Club [entradas]
Sábado 11 de abril: La Rate Timide @Contraclub [SOLD OUT]
Jueves 16 de abril: Pajaro Sunrise @Sala Villanos [entradas]
Jueves 16 de abril: Baywaves @El Sol [entradas]
Jueves 16 de abril: Carmesí @Sala Vesta [entradas]
Jueves 16 de abril: Lucas Jesús @Siroco [entradas]Jueves 16 de abril: caracazador @Clamores [entradas]
Viernes 17 de abril: Colectivo Da Silva @Sala Mon Live [entradas]
Viernes 17 de abril: Erin Memento @Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 17 de abril: Emilio José @Hangar 48 [entradas]
Sábado 18 de abril: mori @Copérnico [entradas]
Sábado 18 de abril: Larie @Contraclub [entradas]
Jueves 23 de abril: Kiliki @Maravillas Club [entradas]
Jueves 23 de abril: Señora Biónica @Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 24 de abril: el diablo de shanghai @El Sol [SOLD OUT]
Viernes 24 de abril: Lima Negra @Hangar 48 [entradas]
Viernes 24 de abril: The Haunted Youth @Sala Mon Live [entradas]
Viernes 24 de abril: Rachid B @Contraclub [entradas]
Sábado 25 de abril: Frente Abierto @Copérnico [entradas]
Sábado 25 de abril: LA TXAMA @Café La Palma [entradas]
Sábado 25 de abril: Bloodstein @Clamores [entradas]
Sábado 25 de abril: Gara Durán @El Sol [SOLD OUT]
Jueves 30 de abril: Choclock + Plastikboy @BUT [entradas]
Jueves 30 de abril: Mala Gestión + Los Chivatos @La Riviera [entradas]
Miércoles 6 de mayo: Tigre Ulli @Sala B [entradas]
Jueves 7 de mayo: Patricia Lint @Maravillas Club [entradas]
Jueves 7 de mayo: .bd. + Sofía @Clamores [entradas]
Jueves 7 de mayo: Pedro Ladroga @Sala B [SOLD OUT]
Viernes 8 de mayo: Cervatana @El Sol [entradas]
Viernes 8 de mayo: Ruiseñora @Siroco [entradas]
Viernes 8 de mayo: Go Cactus @Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 8 de mayo: Xènia @Sala Vesta [entradas]
Sábado 9 de mayo: Pastora @Sala Villanos [SOLD OUT]
Sábado 9 de mayo: TRONKAS! @Maravillas Club [entradas]
Sábado 9 de mayo: Cecilio G @Sala Mon [entradas]
Jueves 14 de mayo: nusar3000 @Shoko [entradas]
Jueves 14 de mayo: Euskoprincess @Sala B [entradas]
Jueves 14 de mayo: Lela Soto @Sala Villanos [entradas]
Jueves 14 de mayo: 9Louro @Vesta [entradas]
Jueves 14 de mayo: Arizona Baby @El Sol [entradas]
Jueves 14 de mayo: Los Telepáticos @Café La Palma [entradas]
Viernes 15 de mayo: Niños Luchando @Maravillas Club [entradas]
Sábado 16 de mayo: Rapsusklei & Sharif @Sala BUT [entradas]
Sábado 16 de mayo: FUET! @Copérnico [entradas]
Sábado 16 de mayo: Marcelo Criminal @Contraclub [entradas]
Jueves 21 de mayo: Fin del Mundo @Copérnico [entradas]
Jueves 21 de mayo: Ciutat @Shoko [entradas]
Jueves 21 de mayo: Holy Fuck @El Sol [entradas]
Jueves 21 de mayo: Lina de Sol @Siroco [entradas]
Jueves 21 de mayo: NAZZZ + Guilherme Zapata @Vesta [entradas]
Viernes 22 de mayo: mariagrep & Mundo Prestigio @Sala B [entradas]
Viernes 22 de mayo: GYOZA @Hangar 48 [entradas]
Viernes 22 de mayo: Salvana + fuzzphere @Wurlitzer Ballroom [entradas]
Sábado 23 de mayo: BARIRI @El Sol [entradas]
Sábado 23 de mayo: Paco te quiero @Siroco [entradas]
Sábado 23 de mayo: Packaging + DeDeDeDe @Hangar 48 [entradas]
Jueves 28 de mayo: ataquemos @Clamores [entradas]
Jueves 28 de mayo: Ashleys + porfa @Hangar 48 [entradas]
Jueves 28 de mayo: Penélope @Vesta [entradas]
Jueves 28 de mayo: julia de arco + Comunión @Sala B [entradas]
Viernes 29 de mayo: Jordi Ganchitos @Maravillas Club [entradas]
Viernes 29 de mayo: CURRO @Sala B [entradas]
Jueves 4 de junio: Calequi y Las Panteras @BUT [entradas]
Jueves 4 de junio: Boom Boom Kid @El Sol [entradas]
Jueves 4 de junio: Inés de Lis @Vesta [entradas]
Jueves 4 de junio: bicicleta @Café La Palma [entradas]
Viernes 5 de junio: Bestia Bebé @Sala Mon Live [entradas]
Viernes 5 de junio: Weak @Siroco [entradas]
Viernes 5 de junio: Chancha Vía Circuito b2b El Búho + PANASOMA @Shoko [entradas]
Viernes 5 de junio: Narco @La Riviera [entradas]
Viernes 5 de junio: Estrogenuinas @Maravillas Club [entradas]
Sábado 6 de junio: Alberto & García @Clamores [entradas]
Sábado 6 de junio: BASURA + Los Blody @Wurlitzer Ballroom [entradas]
Lunes 8 de junio: Black Country, New Road @La Riviera [entradas]
Jueves 11 de junio: La Fúmiga @La Riviera [entradas]
Jueves 11 de junio: Kokoshca @Copérnico [entradas]
Jueves 11 de junio: Buscabulla @Sala Mon [entradas]
Jueves 11 de junio: Los Mejillones Tigre @Hangar 48 [entradas]
Viernes 12 de junio: Tatsuya Yoshida x Risa Takeda @Maravillas Club [entradas]
Viernes 12 de junio: arrecí0 @Clamores [entradas]
Viernes 12 de junio: Teo Planell @El Sol [entradas]
Viernes 12 de junio: The Rapants @Sala BUT [entradas]
Viernes 12 de junio: Orina @Wurlitzer Ballroom [entradas]
Sábado 13 de junio: ORTIGA @Sala BUT [entradas]
Sábado 13 de junio: Nadadora @Copérnico [entradas]Sábado 13 de junio: El Remolón & Brawlio + MIEL @Maravillas Club [entradas]
Sábado 13 de junio: Junio + Galgo Diamante + mi amigo mac @Siroco [entradas]
Jueves 18 de junio: Palestinian Sound Archive @Clamores [entradas]
Jueves 18 de junio: Juana Everett @Sala Vesta [entradas]
Jueves 18 de junio: Zuaraz @Sala Villanos [entradas]
Jueves 18 de junio: Garbí + Joaquín Fénix @Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 19 de junio: Atención Tsunami + Elena Carat @Sala B [entradas]
Viernes 19 de junio: Las Bajas Pasiones @Maravillas Club [entradas]
Viernes 19 de junio: Tatuaje + Santa Rita @Wurlitzer Ballroom [entradas]
Viernes 19 de junio: Micah P. Hinson @Copérnico [entradas]
Sábado 20 de junio: shego @BUT [SOLD OUT]
Sábado 20 de junio: Marina Domínguez @Maravillas Club [entradas]
Sábado 20 de junio: Mohama Saz @El Sol [entradas]