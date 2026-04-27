¿Qué ocurre si llega la oportunidad con la que siempre has soñado y, en lugar de sentir felicidad y entusiasmo, solo te invado una enorme angustia? Esta es la contradicción que enfrenta Anna, la protagonista de la novela debut de Mayte Gómez Molina, cuando recibe un encargo para hacer lo que más le gusta en el mundo: pintar. ¿Qué se espera de ella?¿Por qué es incapaz de decir que no? ¿Pueden las expectativas ahogar el talento de una persona?
Hablamos con la autora ‘La boca llena de trigo’ y nos enfrentamos a un espejo sobre nuestras propias narrativas contemporáneas, sobre cómo nos contamos a nosotras mismas cuando todo parece ir perfectamente bien. Una conversación para enfrentar la idea de meritocracia, cómo el capitalismo le pone precio a nuestras capacidades, la hiperviligancia sobre nuestros propios cuerpos y entender por qué somos incapaces, a veces, de cuidar de una amiga.