¿Qué hace que un libro conecte con más o menos lectores? ¿Por qué hay libros que gustan tanto a unas personas mientras otras lo odian? ¿Cómo podemos aventurarnos a recomendar una lectura si no conocemos a la persona que va a leerlo? ¿Hay libros que gustan a todo el mundo? Para contestar estas preguntas hablamos con alguien que tiene que enfrentarlas prácticamente a diario, Irene Jaume, librera de La Ciutat Invisible.

Entre tanto, recomendamos varias lecturas: ‘El misterio del último Stradivarius,’ de Alejandro G. Roemmers (Planeta) es el thriller histórico que va a sacarte de ese bloqueo lector, ‘El día que apagaron la luz’, de Camila Fabbri (Anagrama) para profundizar en un trauma generacional, o ‘El amor es un monstruo de Dios’ (Barrett) y ‘A cuatro patas’ (Literatura Random House), entre nuestra particular lista de lo mejor del año. Apunta, apunta, ha llegado la hora de aumentar esa torre de pendientes por leer.