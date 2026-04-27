Se acerca el día más importante en el universo literario: Sant Jordi, el Día del Libro, y en Mucho Texto lo celebramos como mejor sabemos, con un entusiasmo desmedido, rosas rojas, y una invitada que controla como nadie el panorama editorial.

¿Todavía no sabes qué libro regalarle a tu madre, a tu compañera de trabajo o a tu pareja? Andrea Gumes y nuestra host, Berta Gómez, listan una buena montaña de recomendaciones librescas para todos los gustos. Clásicos contemporáneos, novedades de los últimos meses, ensayos, novelas y una pequeña joya inclasificable. ¡Feliç Sant Jordi y a leer!