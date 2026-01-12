Comenzamos la segunda temporada de Mucho Texto en plena rentrée literaria, con una de las escritoras que publica libro esta temporada.

Luna Miguel nos adelanta algunos temas que trata en Incensurable y nos ayuda a describir una de las figuras más señaladas por Instagram y TikTok en las últimas semanas: el performative male. Chicos sensibles, que beben té matcha y llevan una tote bag con un libro dentro.

Pero, ¿sirve realmente la lectura para ligar?¿Qué libros se pueden utilizar para abrir una conversación (y cuáles para olvidar todas las posibilidades de seguir hablando con alguien)? ¿Qué nos atrae realmente de esa persona que lee en público?