Mucho texto viaja hasta Mallorca para grabar un episodio en directo desde el Festival Internacional de Literatura de Magaluf (FLEM).

Hablamos con la astróloga puertorriqueña Mela Pabón, la mujer detrás de la cuenta @checkinmela, donde un millón de seguidoras esperan cada mes sus predicciones, el día que tendrán suerte y la canción del mes. Ilustradora, humorista y escritora, Pabón desvela cómo se convirtió en la astróloga de confianza de Bad Bunny, por qué la vergüenza puede ser un gran motor narrativo y unas cuantas instrucciones para quitarnos culpa y responsabilidad en este complejo mundo. Porque como dicta el título de su libro: No eres tú, es el cosmos.