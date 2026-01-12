La artista, editora, escritora y poeta Ángelo Néstore llega a Mucho Texto para desgranar las ideas que completan su novela debut: Leche Cruda (Reservoir Books). Mia, protagonista del libro, vuelve a casa, en Lecce, Italia, y allí se encontrará con una madre que sufre demencia y ha perdido la capacidad de hablar, la gata Cavalli, un idioma que ya no siente como propio, recuerdos y muertos que creía enterrados.

Desde aquí hablamos de la literatura que nace de la disidencia lingüística y de género, de qué ocurre cuando se invierte el papel de cuidadoras entre madre e hija, de vulnerabilidad o de poder amar aún cuando no entendemos a quien tenemos al lado. ¿Y qué nos enseña una gata en medio de todo esto? Es justo ahí donde Ángelo Néstore nos obliga a mirar.