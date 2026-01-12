Isa Tofu nos acompaña en este capítulo, en formato club de lectura, para comentar Los irresponsables (Península), donde Sarah Wynn-Williams cuenta sus años trabajando en la cúpula de Facebook, hoy conocido como Meta. Sin ahorrarse ningún tipo de detalles, la autora disecciona cómo funciona el poder, la cultura laboral, las relaciones internacionales y la política en una empresa capaz de hacer presidente a un hombre en EE.UU; y quizá lo más importante: nos enseña de manera microscópica el carácter del megalómano que está al frente de este proyecto.

Isa Tofu hará un retrato afiladísimo de Mark Zuckerberg, que ha intentado parar judicialmente la publicación de este libro, y que vale también para tantos otros, personas que tuvieron éxito demasiado pronto y quedaron atrapados en su adolescencia. Una conversación para entender quién diseña las redes sociales que usamos a diario.