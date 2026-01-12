En las clases de literatura nos enseñaron la poesía como una ecuación a resolver, con un significado fijo, como un conjunto de palabras que debíamos memorizar. Somos muchas quienes cogimos, entonces, miedo a la palabra poética. Pero siempre llega un momento en el que volvemos a tropezarnos con la ella: no solo en los libros, también en las canciones, en las redes sociales, hablando con las amigas.

En este capítulo hablamos con Kenya Stéphanie, editora, actriz, creativa y autora del libro híbrido Niña efímera, de cómo se produce ese reencuentro. Porque la poesía, lo poético, se niega a aceptar que las cosas son así y punto, que las cosas son como nos han dicho que tenían que ser.