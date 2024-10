El binomio Magaluf y libros choca desde un inicio. Sin embargo, solo hace falta pasar unos días en el FLEM, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, para constatar que en ese punto de Mallorca, repleto de luces de neón y locales de ocio nocturno, también es posible disfrutar en vivo de la cultura y los libros.

Es lo que ha demostrado en su cuarta edición el FLEM, un festival que expande los límites de la literatura gracias a la colaboración de INNSiDE by Meliá y la librería y espacio creativo Rata Corner. ¿Dónde? El lugar para celebrarlo no podía ser mejor: en el hotel INNSiDE Calviá Beach, donde se dieron cita del 3 al 6 de octubre escritores, artistas y músicos del panorama nacional e internacional. Un festival que ya se ha convertido en el punto de encuentro mallorquín para los amantes de la cultura.

Como ya venían haciendo desde hace tres ediciones, el festival cuenta con una selección de artistas de distintas disciplinas, con especial foco en la literatura, que participan en charlas, conciertos, podcasts en directo y juegos.

Código Nuevo también estuvo allí para grabar en directo un episodio del podcast de libros ‘Mucho Texto’, presentado por Sara Roqueta y Bera Gómez Santo Tomás.

Un capítulo especial de la escritora Emma Cline que se grabó en unos de los escenarios del FLEM: el escenario Travel to Zero. Era nuestro primer directo, y en él hablamos de ‘La invitada’, la última novela de Cline publicada en España por Anagrama; pero también sobre el hecho de sentirse una invitada en una universo que no es el tuyo, sobre ricos y superricos. ¿Cómo sobrevivir en un escenario de lujos y apariencias? Robos, engaños, luchas de poder y manipulación. ‘The White Lotus’ y ‘El nadador’, de John Cheever entre otras referencias.