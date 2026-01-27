Lo del pesimismo con las generaciones más jóvenes es un clásico de todas las épocas. Pero en estos tiempos es mucho peor: siempre nos imaginan con la mirada clavada en el móvil, incapaces de concentrarnos en nada más que en un scroll infinito y con un desinterés absoluto por cosas más nutritivas como la lectura. Sin embargo, estos prejuicios no tienen fundamento. Porque, como revela el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2025, los jóvenes, al igual que el resto de la población española, leen cada vez más: el 76,9% de las personas de entre 14 y 24 años leen de manera habitual por ocio. 1,6 puntos más que en 2024.
No es una excepción. No es un crecimiento anecdótico. Es la confirmación de un fenómeno que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Para que te hagas una idea, ese 76,9% de lectores jóvenes habituales es 6,2 puntos mayor que en el año 2017. Es el tramo de edad con personas adultas en el que más se lee. Y no es por estudios ni es por ninguna otra obligación. Por placer. Algo que quizás se explique por el hábito adquirido desde pequeños: el 79,4% de los niños entre seis y nueve años afirma leer libros ajenos al colegio, un porcentaje que crece hasta el 84,9% en el caso de los niños de entre 10 y 14 años. Sí, resulta que España es un país lector.
Algo que ha querido subrayar el ministro de Cultura, Ernest Urtasun: “España es un país que lee mucho. Que lee cada vez más en papel, en digital, en silencio y en voz alta. A solas o acompañados, se lee por trabajo o por estudio, pero, sobre todo, y esto es lo más importante que muestran los datos, cada vez más por placer”, apuntan desde RTVE. De hecho, el crecimiento tiene lugar en todos los formatos: se leen más novelas, se leen más cómics, se lee más en libro electrónico, se lee más en el móvil, se escuchan más audiolibros... Dicho esto, lo cierto es que no todos los perfiles de consumidores leen de la misma manera ni con la misma intensidad.
Para empezar, ellas leen mucho más que ellos: en España lee habitualmente el 59,8% de los hombres frente al 72,3% de las mujeres. Una diferencia significativa. Y también leen más quienes tienen estudios universitarios que quienes no, aunque hay que celebrar que la lectura esté creciendo como actividad de ocio entre quienes tienen estudios primarios y entre quienes tienen estudios secundarios. Además, también se percibe una diferencia por regiones: como dicen desde el medio público, “la lectura crece en todas las comunidades, aunque solo cinco superan la media nacional: Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra y La Rioja”. Leer sigue siendo cool.