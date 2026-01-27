Lo del pesimismo con las generaciones más jóvenes es un clásico de todas las épocas. Pero en estos tiempos es mucho peor: siempre nos imaginan con la mirada clavada en el móvil, incapaces de concentrarnos en nada más que en un scroll infinito y con un desinterés absoluto por cosas más nutritivas como la lectura . Sin embargo, estos prejuicios no tienen fundamento. Porque, como revela el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2025, los jóvenes, al igual que el resto de la población española, leen cada vez más: el 76,9% de las personas de entre 14 y 24 años leen de manera habitual por ocio. 1,6 puntos más que en 2024.

No es una excepción. No es un crecimiento anecdótico. Es la confirmación de un fenómeno que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Para que te hagas una idea, ese 76,9% de lectores jóvenes habituales es 6,2 puntos mayor que en el año 2017. Es el tramo de edad con personas adultas en el que más se lee. Y no es por estudios ni es por ninguna otra obligación. Por placer. Algo que quizás se explique por el hábito adquirido desde pequeños: el 79,4% de los niños entre seis y nueve años afirma leer libros ajenos al colegio, un porcentaje que crece hasta el 84,9% en el caso de los niños de entre 10 y 14 años. Sí, resulta que España es un país lector.