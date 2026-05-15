En concreto, lo que hizo esta estudiante y activista fue recorrer más de un centenar de librerías y paradas del día de Sant Jordi con un objetivo muy claro: introducir marcapáginas en los libros que romantizan la violencia machista . Y no, no los eligió ella sola, sino que los títulos fueron seleccionados en una lista colaborativa según el punto de vista de más gente. Así, títulos populares como Romper el círculo de la escritora estadounidense Colleen Hoover, las novelas de la saga After de Anna Todd o el tan polémico Cincuenta sombra de Grey de la autora británica E. L. James se llenaron de marcapáginas por, según reza la campaña, presentar “dinámicas de control, manipulación o abuso como expresiones de amor” .

La literatura, como cualquier otra expresión artística, no es ni mucho menos apolítica. De una u otra forma la perspectiva ética del escritor se termina filtrando en las páginas que escribe, en los personajes a los que da vida, en las historias que cuenta. Y, aunque hayamos avanzado mucho durante estos últimos años, ya sabemos que el machismo no ha desaparecido de nuestra sociedad. Y, sí, se plasma en muchos de los libros anunciados en las librerías. Algo que una estudiante de creatividad de Brother Barcelona estuvo combatiendo durante todo el día de Sant Jordi del pasaso 23 de abril con una campaña llamada Punto de realidad , bajo el claro lema de “ basta de romantizar la violencia machista ”.

¿Pero era un marcapáginas normal sin más? Para nada. El marcapáginas en cuestión incluía un mensaje directo a los compradores de estos libros: “Te han vendido violencia machista como romance. No lo es. Si al leerlo has sentido algo que reconoces, este es tu punto de realidad”. Junto al mensaje, escrito para hacer vibrar la conciencia de los lectores, aparecía el número de teléfono de atención a víctimas de violencia de género (016) y el número de atención en crisis (900 922 357). Y es que la campaña apuntaba a algo más que simplemente una denuncia a la literatura machista: era también una oportunidad de ayudar a todas esas mujeres que pudiesen haber sido víctimas de actitud machistas enmascaradas detrás de un supuesto amor a entender lo vivido y dar un paso adelante en su recuperación. Una campaña muy valiente.

Y muy necesaria. Según el VI Macroestudio Tolerancia Cero de Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, casi uno de cada 7 chicos de entre 16 y 21 años considera que obligar a tener relaciones sexuales o golpear a la pareja no constitute violencia de género. Además, y según el Barómetro Juventud y Género del Fad Juventud, perteneciente al Centro Reina Sofía, un 20% de los jóvenes de entre 15 y 29 años niega la existencia de la violencia de género. Sí, los mensajes de la ultraderecha han calado entre mucha gente joven. Ante este panorama, Punto de realidad se revela como un acto de activismo y supervivencia. En palabras de su autora, “me preocupa que una chica lea estos libros y piense que está bien que su pareja la trate así porque la protagonista lo perdona”.