Sí, pienso que las personas somos un animal social. Una de nuestras funciones básicas es la relación interpersonal. Siempre nos estamos relacionando con otras personas y es a través de estas relaciones que surgen los problemas. Pero lo interesante es que la mejor manera de resolver estos conflictos, nos guste o no, también es a través de esa mismas relaciones con los otros. Un intercambio necesario. En este libro, por ejemplo, aparece un gato. No es una persona, pero es un ser con el que podemos intercambiar sentimientos. Yo doy mucha importancia a las relaciones que tenemos; de ellas recibimos tanto dolor como consuelo.

Sí, quería reflejar esa faceta de nuestra sociedad actual. Hoy en día tenemos demasiada información a nuestro alcance, más que en tiempos anteriores. Sin embargo, no tenemos la certeza de que esa información sea verdadera o falsa. La gente juzga con demasiada rapidez. Hay un juicio de lo que es correcto o no demasiado inmediato, sin conocer la historia ni las razones o los motivos previos. Todo esto tiene mucho que ver con Internet, con las redes sociales y con la cultura de la cancelación, que ahora está tan popularizada.

Una pregunta inevitable, casi predecible, pero importante en la trama. ¿Por qué el gato? En numerosas ocasiones vemos que funciona como un espejismo de la protagonista.

El personaje del gato, al no ser una persona, tiene dificultades para comunicarse con la protagonista, Haesu Im. Sin embargo, es justo lo que ella necesita, ya que está pasando por una época en la que tiene miedo de comunicarse con los demás a través de las palabras. Al final, mediante la comunicación no verbal con este animal, se produce una comunicación diferente. No hay lenguaje, pero se genera una conversación. Muchas veces pensamos que con el lenguaje verbal estamos transmitiendo y comunicando todo correctamente, pero no es así. A través del lenguaje se generan muchos malentendidos, surgen muchos problemas. Por eso, he escogido un animal como un personaje más de la novela.

Me voy ahora a una parte que me interesa mucho, las cartas que la protagonista de ‘Soy toda oídos’ escribe desde el inicio. Cartas que no logra concluir o que no envía. Hay algo ahí que demuestra cómo a veces las palabras no son suficientes, ¿cierto? ¿Narras así la imposibilidad de reparar el pasado con ellas?

Pues sí, definitivamente. Yo pienso que las palabras son imperfectas. Las personas nos equivocamos muchas veces. Se dice que “hablando se entiende la gente”, que a través de las palabras nos podemos comunicar perfectamente, pero no, yo no pienso así. Creo que el lenguaje es imperfecto. El formato de escribir las cartas, de alguna manera, me permite explicarle al lector lo que le pasó a esta protagonista, su pasado.

Las cartas son también algo que inconscientemente he relacionado con el ejercicio de escribir. Me preguntaba mientras lo leía, ¿cómo escribe Kim Hye-jin? ¿También tacha, borra y elimina? ¿Cómo es tu relación con la escritura?

Como escritora, me cuesta concluir una frase. Y sí, corrijo mucho las palabras escogidas, hago cambios continuos. De alguna manera, escribiendo la novela también desvelo mi hábito para elaborar oraciones. Una novela siempre es el reflejo de la forma de escribir que tiene un escritor, de la selección de vocabulario, de la estructura de las oraciones...

Volviendo a la creación de personajes y escenarios, estos son narrados desde el minimalismo, dices poco, pero lo que dices es claro y conciso. Son personajes que no expresan grandes sentimientos, pero que, por cómo actúan o por las cosas que se detienen a mirar, sabemos qué tipo de batalla interna están librando. ¿Cómo haces para conseguir ese equilibro entre lo que dices y lo que muestras? ¿Cómo con tan poco consigues que empaticemos tanto con su realidad?

Me he parado bastante a pensar en la respuesta y creo que, esa sensación que llega al lector —de una información muy completa y abundante a pesar de ser corta y precisa— podría ser como resultado de la novela que está ocurriendo en tiempo real, en tiempo presente, no una narración de tiempo pasado sobre lo que hizo la protagonista. Como ocurre en ‘Soy toda oídos’, al apostar por un tiempo en presente, el lector vive el momento al mismo tiempo que lo lee.